"Мы любим елбасы!"

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассчитывает, что к 2030 году его страна войдет в число 30 наиболее развитых государств мира. Это главная идея ежегодного послания Назарбаева к гражданам страны, которое намечено на среду, 10 января.

77-летний Назарбаев, бессменно правящий фактически с 1989 года, когда он занял должность первого секретаря ЦК Компартии Казахстана, назвал десять основных задач, которые предстоит реализовать в стране. При этом окружение казахстанского президента по-прежнему уверяет население и весь мир в том, что "несменяемость выборного хана" является отличным примером "многовековой казахской демократической системы управления".

В анонсе своего обращения к народу Нурсултан Назарбаев пообещал увеличить пенсии и зарплаты учителям, сообщил о важности повышения уровня производительности труда посредством дигитализации и дал еще несколько советов глобального масштаба. В их числе – необходимость постоянно и нещадно бороться с коррупцией и кумовством в рядах чиновников.

​Этот последний посыл Назарбаева вызвал новый всплеск гнева среди его оппонентов, постоянно напоминающих, что существующий в Астане коррумпированный режим в первую очередь основан на личной, фактически диктаторской власти президента, культ личности которого в Казахстане усиливается с каждым годом. Сторонники Назарбаева парируют эти утверждения заявлениями о "проявлении таким образом вековых национальных особенностей".

Особенности "степной демократии"

Нурсултан Назарбаев – бессменный президент Казахстана с 1991 года. Согласно "Закону о лидере нации", принятому в 2010 году, первый президент Казахстана даже после гипотетической отставки не может быть задержан, арестован, привлечен к административной или уголовной ответственности за деяния, совершенные им в период исполнения полномочий президента, а после их прекращения – связанные с осуществлением своего статуса первого президента Казахстана. Гарантии неприкосновенности, предусмотренные в законе, распространяются также на имущество Назарбаева и совместно проживающих с ним членов семьи.

Вот что о культе личности Нурсултана Назарбаева и особенностях установленного им режима думает обозреватель Казахстанской службы Радио Свобода Ержен Карабеков:

– В чем секрет того, что Нурсултан Назарбаев находится у власти уже больше четверти века и явно не собирается отдавать бразды правления до тех пор, пока жив?

– Весь секрет – в жесткости его так называемого "азиатского стиля управления". Некоторые политологи у нас открыто говорят, что деспотизм – это история Азии, со времен Чингисхана и даже раньше, и что западные демократические идеи к нам не смогут никогда проникнуть. Но вместе с тем в Казахстане любят жонглировать демократическими лозунгами. В Казахстане существует термин "степная демократия", и чиновники из президентского лагеря любят время от времени им пользоваться, всерьез утверждая, что у нас в стране демократия якобы существовала и до эпохи русского царизма, до русской колонизации, и что в степи всегда ханы якобы выбирались, и всегда "чернь" могла высказать хану в лицо все, что о нем думает! И никакой хан якобы не мог заткнуть, например, "голос поэта". Конечно, это лукавство и ложь! Выборы ханов происходили, но совершенно не в сегодняшнем полноценном понимании смысла этого слова. Да и древние ханы и близко не владели ни такой территорией, ни такой властью, какой обладает Назарбаев. А в эпоху Российской империи ханы вообще играли крайне символическую роль в системе государства. Поэтому настоящей демократии по степи еще шагать и шагать!

​– В казахстанском обществе сегодня принято говорить о проблемах, связанных с властью, о том, как руководит страной Назарбаев? Или о проблемах говорить можно, но на самом низовом уровне, и с личностью "Отца нации" плохая политика чиновников не связывается?

Сейчас в Казахстане даже "кухонное пространство" сузилось

– Даже в советское время в Казахстане, как и везде, существовали кухонные разговоры, рабочие и служащие могли вечером на кухне критически порассуждать о советской власти, о Брежневе. Однако сейчас в Казахстане даже "кухонное пространство" сузилось. Рядовые люди просто избегают любых разговоров на политические темы. И в общественной жизни появились специфические привычки, когда "у нас можно говорить обо всем, но вот об этом нельзя говорить". То есть критикуй всех, кроме Назарбаева и его семьи", – рассказывает Ержен Карабеков.

Яркие черты преклонения перед президентом

В конце 2016 года, когда в Казахстане отмечались праздники – очередной День первого президента, 1 декабря, а 16 декабря – 25-летие независимости Казахстана – Национальный банк Казахстана презентовал в Астане сувенирную банкноту номиналом 10 тысяч тенге, с изображением президента. На торжественной церемонии председатель Нацбанка Данияр Акишев сравнил Назарбаева с такими историческими личностями, как Нельсон Мандела, Мустафа Кемаль Ататюрк, Ли Куан Ю и Уинстон Черчилль.

23 ноября прошлого года парламент Казахстана принял Декларацию 25-летия независимости, в которой говорится, что "все достижения и победы независимого Казахстана стали возможны благодаря мудрому руководству президента Нурсултана Назарбаева". Депутаты парламента предложили воздвигнуть в Астане его монумент и отметить в Конституции "выдающийся вклад президента в строительство государства". Некоторые парламентарии заявляли, что столицу Астану следует переименовать в Нурсултан или в Назарбаев, или просто дать городу двойное имя Астана-Елбасы, то есть "Столица имени президента".

21 июня 2017 года, в канун дня рождения президента, правительство Казахстана решило переименовать воздушную гавань Астаны в "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев". Аргумент, что для присвоения имени деятеля политики или культуры какому-либо месту должно пройти не менее пяти лет с его смерти, не помешал назвать в честь Назарбаева и ряд других государственных объектов.

Идеологическая подоплека

Активно выступающий против культа личности Нурсултана Назарбаева казахстанский правозащитник и журналист Сергей Дуванов говорит, что следует различать как минимум два уровня этого "восхищения президентом", идеологический и политический:

– Главное место в идеологии культа Назарбаева занимает идея "державности", которую можно было бы охарактеризовать словом "елбасизм". По ней Назарбаев предстает отцом всей казахстанской нации, а не только казахов, и основателем казахстанского государства. Стоит отметить, что идею Назарбаева о "державности" глубоко понял и поддержал президент России Владимир Путин. Который, правда, сделал неудачный комплимент президенту Казахстана, заявив, что до Назарбаева не существовало казахской государственности – за что был "бит" казахскими националистами, – говорит Сергей Дуванов.

​Не культ, а "национальная особенность"

Казахстанский политолог Бурихан Нурмухамедов принадлежит к числу тех, кто отрицает наличие какого-либо культа личности Нурсултана Назарбаева:

– Когда мы говорим "культ личности", нам на память приходит сталинская эпоха. Это был период тоталитарного общества, и там, кроме культа, практически ничего и не было. Сравните закрытый тоталитарный Советский Союз сталинского периода и открытость казахстанского общества внешнему миру, в том числе и в интернет-пространстве.

При этом Бурихан Нурмухамедов добавляет, что в Казахстане чиновники низового уровня часто не только инициируют возведение разных памятников значимым и незначимым в истории нации личностям, но и пытаются даже называть улицы именами своих родственников или даже своим собственным именем. Однако такое явление Нурмухамедов склонен называть "национальной особенностью" казахов.

Сегодня в Казахстане уже действуют Университет имени Назарбаева, школы его имени, а также библиотека первого президента. О Нурсултане Назарбаеве снята киноэпопея "Путь лидера", написаны десятки разных книг, в ряде городов, а также и за границей есть несколько памятников Назарбаеву. В казахстанском интернете и местных социальных сетях критики первого и единственного президента Казахстана отмечают, что некоторые скульптуры в разных архитектурных композициях в Астане и Алматы изображены с лицами, напоминающими черты лица Назарбаева.