Родные чеченского певца сообщили, что его не могут обнаружить 5 месяцев

Правоохранительные органы уже пять месяцев не могут сообщить родственниками пропавшего чеченского певца Зелимхана Бакаева никакой информации о его местонахождении. Об этом сообщает издание "Кавказский узел".

Члены семьи пропавшего рассказали журналистам, что телефонный номер Бакаева был переоформлен на жителя Москвы, а его аватар в мессенджере WhatsApp кто-то заменил на фотографию мечети "Сердце Чечни" в Грозном.

В сентябре было опубликовано видео, на котором Бакаев, обращаясь к другу, сообщает, что находится в Германии. По мнению правозащитников, запись является постановочной. В Еврокомиссии подтвердили, что пропавший певец не въезжал на территорию Европы.

Друзья и родственники Зелимхана Бакаева уверены, что ему угрожает опасность. Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров, в свою очередь, утверждает, что пропавший певец жив и якобы "скрывается от долгов" за пределами республики.

По данным Радио Свобода, Зелимхан Бакаев в начале августа поехал в Грозный на свадьбу сестры. Он должен был вернуться в Москву 9-го числа сразу после свадьбы, но за день до этого был задержан в центре чеченской столицы людьми в военной форме.

Бакаев выступал с концертами в Дагестане, Ингушетии и Москве. В Чечне, по словам его друга, ему запретили выступать, так как "его музыка слишком отличалась от той, что понимают в республике".