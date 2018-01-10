Стив Бэннон ушёл в отставку с поста главы Breitbart News

Бывший главный советник президента США по вопросам стратегии и политики Стив Бэннон ушел в отставку с поста руководителя медиа-ресурса Breitbart News, известного своими крайне правыми публикациями. Сообщение об этом появилось на сайте этой организации во вторник, после того, как стало известно, что цитаты бывшего главного стратега Белого дома приводятся в новой книге журналиста Майкла Вульфа "Огонь и ярость", критикующей президента Дональда Трампа.

Сам бывший советник Трампа в специальном заявлении сказал, что "гордится" тем, что сумел создать для Breitbart новостную платформу "мирового уровня". При этом он не назвал причину ухода из Breitbart.

Ранее президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на бывшего главного стратега своей администрации Стивена Бэннона – после того как в книге "Огонь и ярость" Бэннон назвал встречу сына Трампа с российскими лоббистами во время предвыборной кампании "непатриотичным" поступком, похожим на "измену". Трамп обвинил Бэннона в раздувании своих заслуг и в организации утечек в СМИ о деятельности администрации. В заявлении также говорится, что Бэннон – издатель крупнейшего правоконсервативного сайта Breitbart – не представляет интересы избирателей Трампа, а представляет только сам себя.