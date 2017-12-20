Как ФСБ управляет Россией?

Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Борников к 100-летию ВЧК дал интервью "Российской газете", где без стеснения объявил нынешнюю ФСБ наследницей лучших традиций ленинско-сталинских палачей. Ему был задан вопрос: "Не смущают ли его параллели с ВЧК, которая создавалась как "карающий меч революции"?" Ответ таков: "Совершенно не смущают. Слово "чекист" давно стало фигурой речи. ... Открещиваться от слова "чекист" - это все равно что предавать забвению поколения наших предшественников".

Аморальное празднование при Путине "Дня работников органов безопасности" именно 20 декабря вполне логично. Юридически путинская Россия - правопреемник ленинской РСФСР, а не Российской империи или Российской республики 1917 г. ВЧК-ОГПУ-НКВД не было традиционным министерством, как МВД. Ленин, Дзержинский и Сталин создали и развили орган нового типа, совмещающий политический сыск, слежку, аресты, следствие, "суд", репрессии, тюрьму и лагеря. Таковым остается и современная ФСБ, совмещающая политический сыск, слежку, аресты и следствие, имеющая свою тюрьму.

Процесс создания репрессивной системы в СССР и трансформации ее в России при Владимире Путине обсудят историки Юрий Фельштинский, Никита Петров и исследователь деятельности спецслужб Андрей Солдатов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 20 декабря в 19-05.