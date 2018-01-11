Навальный вновь начал процедуру регистрации "Партии прогресса"

Оппозиционер Алексей Навальный объявил об очередной попытке зарегистрировать "Партию прогресса". В четверг он написал у себя в блоге, что формирование оргкомитета уже началось и что в ближайшее время уведомление о регистрации будет направлено в Министерство юстиции России.

По словам Навального, учредительный съезд "Партии прогресса" намечен на 3 марта. Оппозиционер подчеркнул, что считает шесть отказов в регистрации партии, полученные с 2012 года, незаконными, равно как и ее ликвидацию решением Минюста в 2015 году.

На минувшей неделе Апелляционная коллегия Верховного суда России отклонила жалобу Алексея Навального на запрет баллотироваться в президенты из-за судимости по делу "Кировлеса". После этого оппозиционер призвал своих сторонников к бойкоту выборов 18 марта – так называемой "забастовке избирателей". 28 января сторонники Навального готовятся провести массовые уличные акции протеста.