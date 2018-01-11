Подвесной унитаз для "пряника"

Один из заместителей начальника московского следственного изолятора "Матросская тишина" уволен после скандала с "VIP-камерами" для арестованных. Имя уволенного не разглашается. Помимо него еще три человека получили дисциплинарные взыскания. О том, что в "Матросской тишине" появились камеры повышенной комфортности – с телевизорами, холодильниками и душевыми, в декабре прошлого года сообщили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). По их информации, туда за взятку попадали обеспеченные заключенные. После публикации правозащитников в изолятор пускать перестали.

"На пороге люксовой камеры 275 автоматически хочется разуться, чтобы, не дай Бог, не наследить. Размером почти во всю стену телевизор, стильный подвесной унитаз, элегантные полочки-крючочки... Кажется, что ты не в "Матросской тишине", а в отеле где-нибудь на Мальдивах", – написала замглавы московского ОНК журналист Ева Меркачева после посещения следственного изолятора в середине декабря. В материале утверждалось, что такие роскошные камеры соседствуют с переполненными помещениями, где "ремонт не делался со времен царя Гороха", арестанты находятся в тесноте и в условиях антисанитарии. Также называлась сумма, заплатив которую, заключенные могли получить более комфортные условия содержания, – один миллион рублей за место в "VIP-камере".

После публикации правозащитницы прокуратура Москвы и ФСИН начали проверку следственного изолятора. 11 января ведомства отчитались, что одна из проверок завершена и по ее результатам уволен один из замначальников "Матросской тишины", трое сотрудников "привлечены к строгой дисциплинарной ответственности". Генпрокуратура также направила материалы в отношении должностных лиц СИЗО в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Однако "VIP-камер" в изоляторе проверяющие органы не обнаружили.

При этом нескольких членов Общественной наблюдательной комиссии, включая Еву Меркачеву, опубликовавшую сюжет о камерах "повышенной комфортности", в "Матросскую тишину" с тех пор пускать перестали. Руководство изолятора сослалось на документ следователя и необходимости допросить правозащитников в качестве свидетелей по делу члена ОНК Дениса Набиуллина, которого обвиняют в мошенничестве. Ева Меркачева убеждена, что запрет на посещение "Матросской тишины" связан с публикациями о "VIP-камерах".

– Как вы обнаружили "VIP-камеры" и что вы там увидели?

– Нам сначала об этом рассказали адвокаты. Мы, честно говоря, не очень поверили, решили, что этого просто не может быть. А затем мне рассказал об этом коллега, Денис Набиуллин, который сейчас там арестован. Он сказал, что та неприятная история, в которую он попал, в основном произошла благодаря одному из заключенных, Дионисию Золотову. Этот Золотов находился в какой-то особой шикарной камере, которая похожа на номер отеля люкс. И, собственно, после этого мы пошли искать, где же есть такая камера и есть ли еще другие камеры повышенной комфортности в "Матросской тишине". К нашему удивлению, все это мы увидели, и все самые страшные опасения подтвердились. Обнаружился корпус, на одном из верхних этажей которого шел ремонт, часть камер были уже готовы и заселены людьми. Когда мы туда стали заходить, мы были потрясены, потому что на фоне камер, где антисанитария и у заключенных невыносимые условия содержания (есть и камеры в подвальных помещениях, к счастью, сейчас их закрыли), существовала совершенно другая жизнь в "Матросской тишине", где был простор, уют, царили прекрасные запахи, стояли прекрасные новейшие телевизоры, огромные, жидкокристаллические, где холодильники забиты деликатесами, где в санузле дорогущая итальянская плитка, подвесные унитазы... Все это нас потрясло! Мы тут же это обнародовали.

Мы, конечно, очень благодарны ФСИН России, потому что они не скрывали все эти факты и сразу сказали, что будет проведена серьезная проверка, все виновные будут наказаны, их не станут покрывать. И, собственно, на следующий день уже генералы из центрального аппарата приехали в "Матросскую тишину", увидели эти камеры, увидели, с другой стороны, камеры адские и сделали, по-моему, потрясающий ход, когда бизнесменов из "VIP-камер" поместили вниз в подвалы, а обычных, простых заключенных переместили в отремонтированные камеры. На сегодняшний день, наверное, уже как таковых "VIP-камер" не существует, потому что там даже подвесной унитаз из одной люксовой камеры демонтировали, убрали, заселили камеру большим количеством заключенных, поставили больше кроватей, нет уже такого простора. Какие-то атрибуты роскошной жизни оттуда пропали. В то же время эти адские камеры, которые были в подвальных помещениях, закрыли. Это, конечно, очень радует. А то, что сегодня мы узнали про увольнение начальника оперативного отдела, о том, что будут наказаны, привлечены к дисциплинарным взысканиям сотрудники оперотдела, это, в общем, как раз говорит о том, что работу мы провели не зря, и все свои обещания сдержал центральный аппарат ФСИН.

– У вас нет ощущения, что эта работа, которую продемонстрировал ФСИН, была просто показательной, а подобная система может существовать и в других изоляторах?

Не обнаружить это было просто невозможно

– По крайней мере, за Москву я вам точно могу отвечать, что вряд ли где бы то ни было она существует. Потому что мы ходим регулярно и везде всё смотрим, не обнаружить это было просто невозможно. В "Матросской тишине" мы, может быть, с задержкой на пару-тройку месяцев нашли эти камеры, потому что они только-только делались, видно, что они свежеиспеченные. Я думаю, что теперь это будет урок для всех начальников СИЗО, и никто из них даже не подумает что-то подобное организовывать у себя. Потому что, во-первых, это дискриминация, а по закону все равны, и камеры должны быть у нас одинаковые совершенно. Я полагаю, что эти деньги, которые потрачены на "VIP-камеры", несмотря на то что они от благотворителей, могли быть распределены равномерно, и за эти деньги можно было бы отремонтировать самые нуждающиеся в реставрации помещения, а потом уже улучшать быт каких-то заключенных.

– Вы сказали, что камеры эти построены за счет благотворителей. Это ФСИН так говорит?

– Это нам сказал начальник "Матросской тишины" сразу, когда мы у него спросили. Я знаю, что по этому поводу тоже ведется проверка, за счет каких денег это было сделано. Тот же Дионисий Золотов уверял, что это за его личный счет. По закону благотворители могут оказывать спонсорскую помощь, и это здорово, мы всегда это поощряем, но как ее распределять – начальник учреждения должен решать сам, ни один благотворитель не может диктовать, что надо потратить их именно на такие камеры, купить именно такие телевизоры, именно для этих конкретных заключенных. Это было четкое нарушение закона, это уже злоупотребление. Почему начальник СИЗО предпочел вместо того, чтобы отремонтировать самые плохие камеры, сделать аховый ремонт в других, это к нему вопрос.

– А в СИЗО начальники говорили о том, кто из арестантов сидел в этих камерах?

– Когда мы ходили и проверяли, выяснилось, что это в основном бизнесмены, чиновники бывшие, арестованные по статьям о мошенничестве.

– То есть, в принципе, это логично и стыкуется с тем, что вы писали, что это может стоить около миллиона рублей.

– Может, да. Я думаю, что это еще предстоит расследовать и нам, наверное, огласят, брали ли с них деньги и какие деньги.

Нас больше в это СИЗО не пускают, и у нас очень много претензий к Следственному комитету

​– Но при этом вас больше не пускают в это СИЗО, я правильно понимаю?

– Да, нас больше туда не пускают, и в данном случае у нас очень много претензий к Следственному комитету, потому что в то время, как все остальные надзорные инстанции, и главное сам ФСИН, нас поддержали в борьбе с коррупцией в отдельно взятом СИЗО, Следственный комитет нас не просто не поддержал, а запретил нам вход туда. И это вызывает у нас очень-очень много вопросов. Формальная причина, что якобы нас сделали свидетелями по уголовному делу, и в этом деле Золотов тоже проходит свидетелем, а он находится в "Матросской тишине", поэтому мы теперь не можем ходить туда, чтобы там, не дай бог, с ним не пересечься. Очень много у нас вопросов, тем более мы не видели никакого официального постановления о привлечении в качестве свидетелей, нас никто не опросил, никто даже не позвонил мне. Так что это все очень странно.

– Как вы считаете, это связано с тем, что вы написали о "VIP-камерах"?

– Конечно, напрямую связано! – убеждена Ева Меркачева.

Основатель Фонда помощи заключенным и их семьям "Русь сидящая" Ольга Романова полагает, что правозащитники не случайно узнали о существовании в изоляторе элитных камер:

– Меня эта история поразила, но не потому, что последовали увольнения и разоблачение. История эта удивила совсем другим. Насколько нам удалось узнать, это был провал спецоперации, как я понимаю, ФСБ, спецслужб, которые прекрасно знали, что происходит в СИЗО, в "Матросской тишине", прекрасно знали о незаконных камерах, о незаконном спецобслуживании контингента. Естественно, это везде есть, и конечно, это большая цепочка людей, которые получают с этого доходы. И потому что, как я понимаю, не удалась сама операция по поимке с поличным этих прекрасных людей, эта информация появилась в медиа непосредственно через спецслужбы. Меня, конечно, огорчило то, что ведомство тюремное, которое так давно и откровенно находится под пристальным вниманием – при строительстве тюрьмы "Кресты" сначала потеряли ключи от всей тюрьмы, это электронные ключи, и теперь, видимо, надо эту тюрьму разрушать и строить заново, потому что пропали именно электронные ключи, были громкие аресты там в системе, – и вот на фоне совершенно очевидной готовящейся чистки ведомства происходит эта наглая вещь. Это называется – "последний хапок". Люди понимали, что должны сделать "последний хапок", и сделали. А другие люди, которые тщательно проводили проверку в системе ФСИН, сказали: "Да, нехорошо... Какой сюрприз – "VIP-камеры". Конечно, мы получали с этого ежемесячный доход, но, граждане, зачем же так палиться? Строгий выговор вам! А некоторым – даже увольнение!"

– В прессе называлась цифра в один миллион рублей за пребывание в этой камере. Насколько, с вашей точки зрения, такая сумма может соответствовать действительности? Как эта схема вообще может быть выстроена?

Очень многие платят такие деньги

– Во-первых, один миллион рублей в месяц с одного человека, а их там обычно два. И таких камер несколько. В Москве это вполне себе тариф, который, я думаю, уже подвергся несколько раз корректировке, и не в сторону понижения, боже упаси. Очень многие платят такие деньги. Я много раз общалась с родственниками, с женами банкиров, чиновников, которые платят такие деньги глазом не моргнув, и когда они обращаются к нам за помощью, я им говорю всегда, что, во-первых, прекратите платить. Просто прекратите платить, мы не будем работать с людьми, которые себе оплачивают подобные вещи. Обычно на этом разговор заканчивается, конечно.

Надо понимать, что если ты попадаешь в VIP-камеру, у тебя нет с собой в кармане денег, ты должен отдать распоряжение и должен понимать, что тебе страшно. Тебе страшно, тебе показали, чтó с тобой здесь могут сделать. Потом тебе дают связаться с родственниками или с держателями твоих денег, и ты начинаешь регулярно платить. Если ты перестаешь платить, тебя снова помещают в обычную камеру. Таких людей называют "пряниками". А вообще их пересылают с зоны на зону в качестве подарка, приза – когда один начальник зоны может сказать другому начальнику зоны: "Посылаю тебе коровку". Вот такая "коровка" будет путешествовать по зонам и везде платить, платить, платить. Самое обычное дело. Эти люди боятся жаловаться, им не дают жаловаться, вынимают максимальное количество денег, часто выжимают до конца, заставляют еще одалживать и отдавать. Это обычное явление, самое обычное. Почему, собственно, русская тюрьма, пенитенциарная система – такое закрытое ведомство? Не хочется, конечно, все это нам показывать. Где тюрьмы, там взятки, потому что это закрытая система, которая пугает и прессует робкий народец. Бабки крутятся, зэки мучаются.

– Ева Меркачева писала, что, возможно, в какой-то момент все это приведет к тому, что условия содержания в тюрьмах будут зависеть от финансового состояния людей. Насколько это справедливо? Есть ли где-то такой легальный работающий пример, который выглядит позитивно?

В цивилизованных странах с нормальной пенитенциарной системой от твоего материального положения ничего не зависит

– В цивилизованных странах с нормальной пенитенциарной системой от твоего материального положения ничего не зависит. Есть опыт частных тюрем в Америке, но не могу сказать, что он позитивный. Частные тюрьмы не приживаются, они оказываются гораздо более "азиатскими" вещами в самом плохом смысле слова, чем обычная, нормальная тюрьма. Во всех странах мира тюрьмы очень разные, конечно, но, естественно, не должно быть неравенства в условиях для людей, у которых есть деньги, и тех, у кого нет денег. Могут быть разные условия в зависимости от тяжести преступления, и совершенно понятно, что маньяки не должны сидеть в одних условиях вместе со случайно оступившимся человеком, который, например, совершил ДТП с погибшими. Я один случай знаю в Дании по поводу кошелька, но он, скорее, показывает как раз некоторые особенности скандинавского общества. Человек был осужден за убийство женщины, и он доказал в суде, что его лишили свободы, но не могут лишить его естественной потребности – общаться с девушками. И дальше пошла дискуссия в обществе о том, кто это должен оплачивать, девушек, социальную проституцию так называемую: общество или он сам, богатый человек. Он сказал: "Знаете что, я платил всю жизнь налоги, 63% я платил, это максимум, большой налог, и теперь я хочу, чтобы общество мне из этих денег средства предоставило". Год шла дискуссия. Предоставили. Это курьез.

– Если вернуться к нашей истории – вы вначале сказали, что это все, по сути, внутренние "сливы" ФСИН, где идет какая-то зачистка, если так можно сказать. Как вы считаете, как это дальше может развиваться? Что будет с ФСИН происходить?

– Вы знаете, одно из двух. Либо все идет так, как идет, а именно – полное разложение, полное отсутствие реформ. Последняя реформа была при Берии, а все остальное – косметический ремонт. Как был создан ГУЛАГ, так с тех пор он и есть, только нет больших строек народного хозяйства, и в тюрьмах больше не расстреливают, а все остальное осталось. Такой вот абсолютно прогнивший и переживший свой век, свой возраст страшный дракон. И это может длиться сколько угодно времени еще, с воровством, со скандалами, с пытками. Либо все-таки нужна коренная реформа этого ведомства! Безусловно, коренная, поскольку это одна из немногих вещей, наверное, в мире, которую можно только разрушить. Разрушить и построить на ее месте спокойную, серьезную, строгую, без сюсюканий, без норвежской роскоши – у нас столько денег нет – систему. И для этого нужно прежде всего удалить полностью ФСИН из состава силовиков. Ну как силовики, люди, которые подчиняются приказам, могут что-то исправлять в человеческой природе? Могут исправлять ее учителя, психологи, писатели, мастера, инженеры. Это не могут делать военные, это не их работа, – заключает Ольга Романова.

В сентябре 2017 года заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов был арестован по обвинению в растрате 160 миллионов рублей. По версии следствия, Коршунов организовал закупку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. В прессе звучали версии, что задержание Коршунова может быть связано со строительством следственного изолятора "Кресты-2" под Санкт-Петербургом, которое длится уже почти десять лет. Заместитель директора ФСИН вину не признаёт. ​