Диссертации заместителей министра образования РФ проверят на плагиат

Министр образования и науки Ольга Васильева поручила проверить на плагиат диссертации своих заместителей и глав департаментов. Об этом со ссылкой на источники сообщают "Интерфакс" и РБК.

Собеседник агентств в ведомстве отметил, что, если в работе руководителей министерства обнаружат плагиат, они будут уволены. Ученые степени есть у 13 руководителей министерства образования, не считая самой Васильевой. Она доктор исторических наук.

В министерстве отказались комментировать эту информацию.

Поводом для проверки стало обращения жителя Якутии Виктора Пинигина, который называет себя активистом "Диссернета". Он обвинил замминистра и академика РАН Григория Трубникова в плагиате из работ ученых, у которых чиновник был научным руководителем. "Диссернет" опубликовало заявление, в котором говорится, что Пинигин не имеет к ним отношения, а к диссертации Трубникова у них "нет никаких серьезных претензий".

Ранее сообщество "Диссернет" обвиняло в некорректных заимствованиях ряд руководителей министерств. В октябре прошлого года экспертный совет ВАК рекомендовал лишить степени доктора исторических наук министра культуры России Владимира Мединского за предвзятость и некорректную работу с источниками. Однако президиум ВАК и министерство образования отказались это сделать.