Министерство образования отказалось лишать Мединского ученой степени

Министерство образования и науки России отказалось лишать министра культуры Владимира Мединского ученой степени. Указ об этом подписала глава ведомства Ольга Васильева. Ранее она заявляла, что в диссертации чиновника нет плагиата, и Мединский в научной работе "представил свое видение истории".

2 октября Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории рекомендовал лишить министра ученой степени, мотивировав это низким качеством исследования. Однако Президиум ВАК с этим выводом не согласился. Несколько ученых и научных организаций выразили протест в связи с отказом лишать Мединского степени. В Министерстве образования эти заявления назвали "шумихой".​

Лишить министра степени доктора наук требовала группа историков. Они раскритиковали диссертацию Мединского за предвзятость и некорректную работу с источниками. Диссертацию на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков" Мединский защитил в 2011 году. "Новая газета" выяснила, что указанные в автореферате оппоненты не присутствовали на его защите. В министерстве культуры объяснили, что в библиотеки попал "черновик", а на защите были другие ученые.