Следствие проверяет версию о попытке захвата фабрики "Меньшевик"

Московское следственное управление проверяет версию о попытке рейдерского захвата кондитерской фабрики "Меньшевик", которая привела к стрельбе и гибели одного человека. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Бывший владелец предприятия Илья Аверьянов рассказал на допросе, что хранил оружие в кабинете для самообороны и случайно выстрелил, когда у него попытались отобрать ружье. Такой же версии он придерживался в беседе радиостанцией Business FM в день происшествия.

Аверьянов открыл стрельбу на территории московской фабрики утром 27 декабря, когда туда пришли судебные приставы. Погиб охранник, еще несколько человек получили ранения. Сам предприниматель скрылся и был задержан в ночь на 28 декабря. Он арестован по обвинению в убийстве.