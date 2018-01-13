Жильцы дома, расселенного в рамках "реновации", жалуются на угрозы

Жители московской пятиэтажки, попавшей в программу "реновации", пожаловались в ФСБ, полицию и прокуратуру на угрозы. Как сообщает издание РБК, владельцев жилья вынуждают переехать в новостройку, возведенную с серьезными нарушениями.

Жильцы, оставшиеся в доме на проспекте Маршала Жукова, заявили, что им отключили электричество, воду, отопление и срезали балконы. Они также стали получать анонимные предупреждения о возможных поджогах.

По данным РБК, дом на Жукова одним из первых расселяют по программе "реновации". На сайте мэрии говорится, что за это проголосовали сами жильцы. При этом в октябре они получили уведомление о том, что здание снесут в связи с изъятием участка под строительство метро.

Московские власти планируют снести более 5 тысяч домов. Большая часть из них – пятиэтажки. Согласно принятому этим летом законопроекту "о реновации", жильцы сносимых домов получат новые квартиры в тех же районах. Общая стоимость программы оценивается в три триллиона рублей. В Москве неоднократно проходили акции протеста против "реновации".