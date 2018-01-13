В Вене тысячи австрийцев провели демонстрацию против правых сил

Тысячи австрийцев провели в Вене демонстрацию против действий недавно созданного правого правительства. По данным полиции, в шествии участвовали около 20 тысяч человек.

Некоторые участники акции несли плакаты с надписью "Никогда больше". Другие скандировали лозунги в защиту беженцев и против неонацистов.

Новая правительственная коалиция, образованная консервативной Австрийской народной партией и националистической Партией свободы, заявила о своей жёсткой линии против притока мигрантов в Австрию.