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В Вене тысячи австрийцев провели демонстрацию против правых сил

Вена, здание ратуши в новогодние дни

Тысячи австрийцев провели в Вене демонстрацию против действий недавно созданного правого правительства. По данным полиции, в шествии участвовали около 20 тысяч человек.

Некоторые участники акции несли плакаты с надписью "Никогда больше". Другие скандировали лозунги в защиту беженцев и против неонацистов.

Новая правительственная коалиция, образованная консервативной Австрийской народной партией и националистической Партией свободы, заявила о своей жёсткой линии против притока мигрантов в Австрию.

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