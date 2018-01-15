В центре Багдада при взрыве террориста-смертника убиты 38 человек

В центре Багдада при взрыве террориста-смертника 38 человек убиты и 105 ранены. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Ирака. Пресс-секретарь МВД Саад Маан сказал, что взрыв произошел 15 января утром на площади Сахет-аль-Тайаран (Площадь Авиации) в центре иракской столицы.

Площадь Сахет-эль-Тайаран - это оживленный торговый центр и место, где по утрам собираются безработные в надежде получить работу. Свидетели сообщили информационному агентству dpa, что взрыв произошел возле точки сбора для строителей.

Никто пока не взял на себя ответственности за теракт, но многие подобные нападения в Ираке были осуществлены экстремистской группировкой "Исламское государство", запрещенной в России. В декабре правительство Ирака объявило о "прекращении войны" против ИГ после того, как джихаддисты были изгнаны из района Багдада и из других городских районов Ирака, которые контролировала группировка. Некоторые боевики по-прежнему действуют к северу от Багдада.