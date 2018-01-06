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Мир

Исламский советский союз

На плакате изображен президент Ирана Хасан Рухани

Участники экстренного заседания в Совете Безопасности ООН 5 января обсудили обстановку в Иране, где продолжаются акции протеста. США выразили опасения, что демонстрации в стране могут перерасти в полномасштабный конфликт. Постпред России Василий Небензя заявил, что “США злоупотребляют площадкой Совета Безопасности ООН и подрывают авторитет этой структуры" и предположил, что у Вашингтона имеется "аллергия" на Исламскую республику.

"Первые дни против демонстрантов применяли слезоточивый газ и водометы. Сейчас – "силы правопорядка" стреляют по толпе и давят демонстрантов полицейскими машинами и бронетранспортерами. Достоверных данных о потерях нет, минимальные цифры – несколько десятков убитых, максимальные – сотни человек, в том числе представителей власти. Сообщалось о линчевании нескольких офицеров Басидж (нечто вроде Росгвардии) и Корпуса стражей исламской революции, о захвате баз Корпуса и Басидж, складов с оружием. Днем на улицах господствует полиция, басиджи, "черная сотня", относительно тихо, публикуются ежедневные официальные сообщения о том, что протест закончился, его уже подавили. Но с наступлением темноты появляются демонстранты, и выступления продолжаются всю ночь, силовики отступают – в сети полно роликов с убегающими басиджами – рвут и жгут портреты аятоллы Хаменеи, и прочее. Утром протестующие уходят. И полиция рапортует о восстановлении порядка", – пишет в статье "Революция ночи" израильский политолог, президент Института восточного партнерства Авраам Шмулевич.

О причинах массовых протестов в Иране и об отношении иранцев к России и Израилю Авраам Шмулевич рассказал в эфире Радио Свобода.

Авраам Шмулевич в программе "Итоги недели"
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– Не в первый раз в Иране происходят волнения, в 2009 году они были еще серьезнее, но тогда режим устоял. Есть ли основания думать, что на этот раз финал будет иным?

У русских есть замечательное свойство: когда делают зло какому-то народу, они легко про это забывают, прощают это себе

– Да. То, что мы наблюдаем, – это процесс, который идет достаточно давно, это далеко не первые волнения, и они усиливаются. Такие режимы не падают сами по себе. Ни одна война не выигрывается одним сражением, и ни один диктаторский режим не падает после одного выступления. Если мы посмотрим историю падения царского режима, тоже сперва была революция 1905 года. Но сейчас очень похоже, что действительно сопротивление подошло к кульминационной точке, вполне возможно падение. Во всяком случае жители Ирана настроены достаточно решительно. Если в 2009 году протестующие требовали честных выборов, сейчас же про выборы никто не говорит, а главный лозунг – это смерть. "Смерть Хаменеи", "Смерть Исламской революции!" и так далее.

– Вы обращаете внимание и на лозунг "Смерть России!". При чем тут Россия?

В 1941 году Советский Союз изъял все запасы хлеба в Персии, и начался реальный голод. То, что советская власть делала, – обычный Голодомор

– Россия очень даже при чем. Во-первых, одна из главных претензий у протестующих к режиму аятолл состоит в том, что по сути дела Иран ведет несколько колониальных войн. Иран поддерживает войну в Йемене, ведет войну против Израиля со стороны ХАМАСа и "Хезболлы", теперь войну в Ираке и Сирии. Финансовая помощь идет за рубеж, в первую очередь в Сирию и Ирак, притом что материальное положение иранцев ухудшается. Кроме того, это требует человеческих потерь. Главную роль в поддержке Асада играет не Россия, а воюет там всерьез Иран. А Россия является главным союзником Ирана в операции в Сирии. Поэтому гнев протестующих направлен против России. Но есть еще одна вещь: Россия очень непопулярна в Иране абсолютно среди всех слоев населения, и среди мулл, и среди противников мулл. У русских есть замечательное свойство: когда делают зло какому-то народу, они легко про это забывают, прощают это себе, абсолютно не помнят. В России не знают, какие претензии есть у персов по отношению к России, а претензии очень сильные. В XVII–XIX веках Россия выдавила Персию с Кавказа, в ХХ веке при царском режиме просто хозяйничала в Персии как у себя дома. А главное – никто в современной России не помнит, что в 1941 году советские войска оккупировали Иран вместе с англичанами, советские силы с боями взяли Тегеран, разогнали парламент. Это было сделано по соглашению между Англией и Россией. Союзники боялись, что к власти в Тегеране придет пронемецкий режим, хотя персы утверждали, что у них не было никакого намерения становиться союзниками Германии. После этого в 1941 году Советский Союз изъял все запасы хлеба в Персии, и начался реальный голод. То, что советская власть делала, – обычный Голодомор. Много людей погибло. Это в Иране очень хорошо помнят. Более того, Ахмадинежад, самый исламистский президент Ирана, официально потребовал от Российской Федерации денежной компенсации за этот голод. В России этого просто, по-видимому, не заметили, но у персов древняя государственная традиция – они умеют ждать. Поэтому с Россией у Персии свои счеты. Опять же там хорошо помнят наследие Хомейни, автора Исламской революции. Он называл США "большой сатаной" – это в Советском Союзе любили повторять, но Советский Союз, Россия – это "малая сатана". Считать, что Персия даже в случае, если победят аятоллы, может быть длительным и стратегическим союзником России, – это просто не знать ни истории, ни настроений иранского народа, ни политических раскладов.

Акция протеста возле посольства Ирана в Тбилиси
Акция протеста возле посольства Ирана в Тбилиси

– Я три года назад был в Иране и встречал там и сторонников режима, пропутински настроенных, и противников. Причем меня поразило, что молодые люди открыто говорили, что хотят возвращения шаха и обожают Америку. Вообще мне все это очень напомнило Советский Союз в 1986 году вы этот период тоже хорошо помните, потому что тогда тоже были советским диссидентом. На ваш взгляд, действительно много сходства?

Авраам Шмулевич
Авраам Шмулевич

Я еще несколько лет назад опубликовал статью про Иран, которую озаглавил "Исламский Советский Союз". Это действительно очень похоже: идеологический режим, который сейчас полностью разложился. Несколько дней назад желтый "порше" со скоростью 200 километров в час врезался в дерево. За рублем была девушка, рядом с ней сидел владелец машины, известный богатый ребенок Тегерана Мухаммед Рабани Ширази, сын видного иранского аятоллы. Это было перед самым началом демонстраций.

Простых людей сажают, а золотая молодежь делает что угодно

Зарубежные СМИ публикуют фотографии деток иранских аятолл и ведущих руководителей, которые чуть ли не топлес фотографируются, всякие вечеринки, употребление наркотиков и так далее. Простых людей сажают, а золотая молодежь делает что угодно. Большинство золотой молодежи Тегерана это отпрыски аятолл, высокопоставленных офицеров и так далее. Народ это видит. Коррупция, имущественное расслоение, как было в Советском Союзе. Опора режима КСИР, Корпус стражей исламской революции, превратился в государство в государстве, контролирует 30% иранской экономики. Но большая часть этих богатств до рядовых бойцов не доходит, там тоже страшное имущественное расслоение, все это получают высокопоставленные офицеры. Простые бойцы КСИР и "Басидж" совершенно не горят желанием защищать богатство своих генералов. Очень много общего с Советским Союзом.

Протесты в Иране
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– Вы сравниваете в своей последней статье оппозицию в Иране и современной России и видите принципиальные отличия. В чем они состоят?

В России сторонники Навального и других оппозиционеров не требуют принципиального слома системы, они требуют косметических изменений

В Иране существует реальный запрос на демократию. Люди, которые выступают сейчас на улицах иранских городов, реально хотят свободы, хотят установления нормального демократического общества. В России такого заказа нет, в России социальный заказ на доброго царя. В России сторонники Навального и других оппозиционеров не требуют принципиального слома системы, они требуют косметических изменений. А выступающие в Иране говорят именно о полном демонтаже существующей системы. Один из лозунгов: "Мы были неправы, что сделали Исламскую революцию". Мотив покаяния, признания своих ошибок, что нужно идти другим путем, в России этого абсолютно нет и не было даже в начале 90-х годов. Совершенно по-другому настроена иранская эмиграция. В Иране от 6 до 8 миллионов человек вынуждены были уехать, большинство по экономическим причинам, но в том числе потому, что они не хотят жить под исламским гнетом, постоянным контролем в повседневной жизни. Практически вся иранская эмиграция очень резко настроена против режима. Они хотят построить демократическое общество западного типа. Тот путь, по которому Иран с различными трудностями и отступлениями шел при шахе, это общество более зрелое, более демократическое, чем общество, которое есть в современной России.

Израильская певица Рита, уроженка Ирана
Израильская певица Рита, уроженка Ирана

– Власти обвиняют демонстрантов в том, что они действуют на руку мировому сионизму. Существуют ли в Иране силы, которые выступают за улучшение отношений с Израилем? И есть ли у вас надежда, что отношения между двумя странами когда-нибудь станут другими?

Самой популярной зарубежной певицей в Иране является израильская певица Рита

Все авторитарные режимы обвиняют внешние силы. Но никакие внешние силы не способны вывести тысячи людей на улицы под пули, под дубинки, если сами люди не будут этого хотеть. Кроме того, в Иране существуют достаточно мощные национальные противоречия. Там действуют как минимум три национально-освободительных движения курдов, белуджей и арабов в провинции Хузистан, они тоже активизировались. Что касается отношений с Израилем, то по объективным международным оценкам, рейтингу антисемитизма, который публикуется каждый год, в Иране самый низкий уровень антисемитизма среди населения на Ближнем Востоке. Известно, что самой популярной зарубежной певицей в Иране является израильская певица Рита иранского происхождения, ее диски в огромном количестве контрабандно завозятся в Иран. Она даже выступила с новогодним обращением к иранскому народу. То есть большинство иранцев вообще настроены не антисемитски. У Израиля и Ирана длительная, многотысячелетняя история отношений. Тот антисемитизм, который насаждает исламский режим в Иране, не привился.

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