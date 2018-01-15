В Москве двое активистов после "прогулки" доставлены в суд

Двое активистов, задержанных в воскресенье во время гражданской акции под названием "прогулки оппозиции", доставлены в понедельник вечером в Пресненский суд Москвы. Непосредственно в здании суда задержан ещё один мужчина из группы поддержки, приехавший узнать о судьбе своих товарищей.

Приставы, задержавшие мужчину, говорят, что вызвали наряд полиции и ожидают его приезда. Как сообщает ОВД-Инфо, тот же самый человек был задержан в воскресенье, но позднее отпущен из полиции.

На доставленных в суд активистов в полиции были составлены протоколы о "мелком хулиганстве". Полицейские утверждают, что во время задержания оба участника "прогулки" нецензурно выражались .

В воскресенье 14 января, у Патриарших прудов были задержаны восемь человек. Их доставили в ОВД по Пресненскому району. Позже шестерых отпустили, а двоих оставили в полиции до утра.