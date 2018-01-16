Грузия между интересами и ценностями

Вашингтон и Брюссель осудили приговор Азербайджанского суда в отношении оппозиционного журналиста Афгана Мухтарлы и потребовали от Тбилиси провести своевременное, прозрачное и полноценное расследование обстоятельств его похищения из грузинской столицы 29 мая 2017 года.

Грузинские власти оказались перед непростым выбором между сохранением добрососедских отношений с Азербайджаном, который с нынешнего года превратился в единственного поставщика природного газа стране, и соблюдением демократических норм – в соответствии со своими обязательствами перед западным сообществом.

Государственный департамент США вновь призвал власти Грузии "своевременно и полноценно" расследовать дело об похищении из Тбилиси азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, который исчез из грузинской столицы вечером 29 мая прошлого года.

На другой день Мухтарлы обнаружили в бакинском следственном изоляторе. Сам журналист утверждает, что его похитили из центра Тбилиси сотрудники грузинской криминальной полиции, говорящие на грузинском языке, силой затолкали в машину, отвезли на грузино-азербайджанскую границу и передали властям Азербайджана.

Согласно другой версии, азербайджанские спецслужбы несколько месяцев следили в Тбилиси за оппозиционным журналистом и похитили его без согласования своих действий с грузинскими властями. Но в эту версию мало кто верит в среде экспертного сообщества Грузии. Тем временем оппозиционная партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" неоднократно требовала отставки всего правительства в связи с "делом Мухтарлы", обвиняя премьер-министра Георгия Квирикашвили в попрании элементарных демократических норм. По делу о похищении журналиста в Грузии возбуждено уголовное дело, а руководитель департамента контрразведки Службы госбезопасности и глава Пограничной полиции отстранены от занимаемых должностей до конца расследования.

Бывший министр внутренних дел Георгий Мгебришвили, незадолго до своей отставки, намекал, что на самом деле Афгана Мухтарлы из Тбилиси никто не похищал, его якобы выманили на границу в результате хитроумной провокации и арестовали при попытке передать некоему азербайджанскому журналисту крупную сумму денег в т. н. "зеленой пограничной зоне".

Азербайджанский суд приговорил Афгана Мухтарлы, автора ряда журналистских расследований в отношении семьи президента Алиева, к шестилетнему тюремному заключению "за незаконный переход грузино-азербайджанской границы".

Тем временем Европейский союз, вслед за США, опубликовал официальное заявление на сайте ЕС, в котором также призвал грузинское правительство провести "полноценное и прозрачное расследование".

Петре Мамрадзе, бывший руководитель государственной канцелярии, в течение многих лет принимавший непосредственное участие в разрешении самых сложных и деликатных дипломатических коллизий, заявил в интервью Радио Свобода, что нынешнее правительство не приняло необходимые "профилактические меры", которые могли бы разрешить проблему еще до ее крайнего обострения.

– Конечно, грузинские власти проявили в этом деле даже не просто "неумение", но "головотяпство". Разумеется, Грузия не может стать "заповедником" для диссидентов из Азербайджана или Турции, которые борются с режимами, существующими в этих странах. У нас нет таких возможностей: Грузия не США, – говорит Мамрадзе. – Но ведь все можно было решить без таких эксцессов. Нужно было поговорить "с кем надо", и Мухтарлы мог оказаться в Европе, Голландии или Германии со статусом политического беженца. А вместо этого... полицейские, не снимая формы, похитили человека и передали азербайджанским властям. Это страшный удар по престижу Грузии, но сейчас уже обратного пути нет, поскольку Мухтарлы не вернуть. Это похищение останется "черным пятном" на репутации нашей страны.

– То есть, на ваш взгляд, со стороны грузинских властей было бы разумно, "от греха подальше" посоветовать Мухтарлы просто уехать из Грузии в ту же Европу?

– Разумеется! Ведь в азербайджанской прессе появились статьи о том, что Грузия "клянется в дружбе Азербайджану, но превратилась в пристанище для деструктивных сил, стремящихся свергнуть любимого вождя с помощью Госдепартамента США". Так что вопрос надо было решать своевременно. Уж я-то много лет работал в государственных структурах и знаю, как это делается. Сами западные страны сообщили бы Мухтарлы и другим оппозиционерам: "Ваша безопасность здесь не может быть обеспечена", – и они могли выехать на Запад, а Грузия сохранила бы свой имидж", – заявил Петре Мамрадзе.

По мнению политолога Торнике Шарашенидзе, Грузии остается лишь провести расследование и строго наказать чиновников, стоящих за похищением журналиста.

– Грузия не стоит перед выбором между Азербайджаном и Западом! Просто необходимо провести расследование и наказать виновных. Вот и все. Вроде кое кого сняли с должности, но эти чиновники всего лишь стали "козлами отпущения": за похищением Мухтарлы стоят гораздо более серьезные силы с грузинской стороны, – считает Шарашенидзе.

– Однако факт есть факт: грузинские власти уже несколько месяцев не могут расследовать инцидент с похищением журналиста...

– Потому что кое кто очень влиятельный стоит за этим похищением. Азербайджанцы хотели "получить" Мухтарлы, и они его "получили". Никто у них его уже не "отберет". Таким образом, Грузия не испортит отношения с Азербайджаном, проведя независимое, объективное расследование данного инцидента.

Профессор Тбилисского университета Илии Георгий Нодия говорит, что правительство попытается свести к минимуму "имиджевые потери" страны.

– Грузинские власти пытаются действовать прагматично. Они желают "лучше выглядеть" в глазах Вашингтона и Брюсселя, но это вовсе не значит, что они реально привержены демократическим ценностям. Власти сделали свой выбор, когда не помешали похищению Мухтарлы. Хуже того, скорее всего, они приняли в этом непосредственное участие. Сейчас они пытаются свести к минимуму проблемы для имиджа Грузии. Иного им уже не дано.

– Если в результате "объективного и прозрачного расследования" выяснится, что журналиста действительно похитили из центра Тбилиси азербайджанские спецслужбы без согласования с грузинской стороной, это негативно скажется на взаимоотношениях двух соседних стран?

– Именно поэтому Грузия очень не хочет портить отношений ни с Баку, ни с Вашингтоном, ни с Брюсселем. Скорее всего, ничего они делать не будут, а станут повторять, что расследование продолжается: "Вот мы освободили от должности двух чиновников, то есть делаем всё что можем, но больше не можем". "Действия" правительства будут выражаться в их бездействии. Вряд ли оно что либо придумает лучшего в создавшейся ситуации, – полагает Георгий Нодия.

В МВД Грузии Радио Свобода заявили, что пока нет новостей по делу о похищении азербайджанского журналиста, хотя допрошены сотни свидетелей и просмотрены все видеозаписи с места предполагаемого похищения Афгана Мухтарлы.