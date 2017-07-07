Супруга похищенного в Тбилиси журналиста считает, что за ней следят

Лейла Мустафаева, подавшая недавно иск против правительств Грузии и Азербайджана в связи похищением её мужа, журналиста Афгана Мухтарлы, заявила в интервью РС, что подозревает спецслужбы в установлении за ней слежки и попытке прослушивания её разговоров с азербайджанским оппозиционером.

По словам Лейлы Мустафаевой, неделю назад, в одном из Тбилисских кафе, где она находилась вместе с азербайджанским оппозиционером Дашгином Агарарлы, она заметила подозрительного молодого человека, который пытался подложить к ним на стол сумку, где предположительно, лежало подслушивающее устройство.

“Это было очень подозрительно и мы сразу обратились в полицию“ - сообщила РС Лейла Мустафаева, посетовав, что грузинские правоохранительные органы пока никак не отреагировали на её жалобу. “Мы подозреваем, что этот человек работает либо на грузинские, либо на азербайджанские спецслужбы“ - отметила Лейла Мустафаева.

Супруга азербайджанского журналиста сообщила, что Афган Мухтарлы чувствует себя плохо: в Бакинской тюрьме ему не позволяют готовить горячую пищу, а это ухудшает состояние здоровья подследственного, которого азербайджанские власти обвиняют в контрабанде и незаконном переходе грузино-азербайджанской границы.

По утверждению самого Афгана Мухтарлы, вечером 29 мая его похитили из Тбилиси грузинские полицейские и через несколько часов передали азербайджанским спецслужбам. Власти Грузии все обвинения отвергают и обещают провести тщательное расследование инцидента.