Генеральный секретарь ООН расставил приоритеты на текущий год

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал главные направления деятельности организации в 2018 году. Основные из них – урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке и замороженных конфликтов в Европе, борьба с терроризмом, а также разрешение ядерной проблемы на Корейском полуострове.

Выступая перед членами Генеральной Ассамблеи, Гутерриш отметил, что за год его работы в должности генерального секретаря "человечество не продвинулось к миру".

По словам Гутерриша, для урегулирования конфликтных ситуаций в Европе, в частности, необходимо активизировать работу посреднических инициатив по Восточной Украине, Нагорному Карабаху, Грузии и Приднестровью.

Гутерриш также приветствовал решение КНДР отправить спортсменов на Олимпиаду в Южной Корее в феврале 2018 года.