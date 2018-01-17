Генеральный секретарь ООН расставил приоритеты на текущий год

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал главные направления деятельности организации в 2018 году. Основные из них – урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке и замороженных конфликтов в Европе, борьба с терроризмом, а также разрешение ядерной проблемы на Корейском полуострове.
Выступая перед членами Генеральной Ассамблеи, Гутерриш отметил, что за год его работы в должности генерального секретаря "человечество не продвинулось к миру".
По словам Гутерриша, для урегулирования конфликтных ситуаций в Европе, в частности, необходимо активизировать работу посреднических инициатив по Восточной Украине, Нагорному Карабаху, Грузии и Приднестровью.
Гутерриш также приветствовал решение КНДР отправить спортсменов на Олимпиаду в Южной Корее в феврале 2018 года.
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