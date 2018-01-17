Суд утвердил штраф жителю Калуги по делу об оправдании нацизма

Верховный суд России утвердил штраф в 400 тысяч рублей для жителя Калуги Ивана Любшина, которого признали виновным в реабилитации нацизма за фотографии в социальной сети "ВКонтакте". Об этом в среду сообщил адвокат международной правозащитной группы "Агора" Ильнур Шарапов.

Приговор менеджеру по продажам Ивану Любшину в ноябре минувшего года вынес Калужский областной суд. Тогда же его оправдали по статье о распространении порнографии. Суд пришел к выводу, что страница, о которой говорилось в материалах следствия, не принадлежала обвиняемому.

Поводом для обвинения Любшина в оправдании нацизма послужили несколько видеороликов и фотографий "ВКонтакте". При этом приглашенные эксперты не нашли в них признаков преступления, сообщили в "Агоре".