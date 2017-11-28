В Чите активистку оштрафовали за публикацию исторических фотографий

В Чите суд оштрафовал на полторы тысячи рублей волонтера местного штаба Навального Александру Паршикову, обвинив ее в пропаганде и демонстрации нацистской символики. Об этом сообщается на сайте движения "Открытая Россия".

Поводом послужили фотографии, которые Паршикова опубликовала на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Защита настаивает, что обвиняемая сохраняла исторические снимки, когда готовила реферат.

Сама Александра Паршикова рассказала, что сотрудники центра по противодействию экстремизму угрожали ей проблемами из-за отсутствия официального трудоустройства.

Волонтеры, участвующие в предвыборной кампании оппозиционера Алексея Навального, регулярно сообщают о преследовании и давлении со стороны российских силовых структур.

Российские суды за последние годы неоднократно выносили приговоры по делам о реабилитации нацизма и экстремизме из-за публикаций в социальных сетях. В ряде случаев речь шла об исторических снимках времен войны или коллажах на их основе.