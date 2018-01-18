Куда ведет кампания Путина?

Алексей Навальный, не допущенный на президентские выборы, подал иск в Конституционный Суд и продолжает призывать граждан к участию в "забастовке избирателей". За Владимира Путина подписи собраны. Ксения Собчак и Григорий Явлинский,и еще 14 "кандидатов в кандидаты" продолжают собирать подписи и предлагать себя в качестве альтернативы Путину.

"Системные либералы" на своем "Гайдаровском форуме" в РАНХиГС радуются "подавлению инфляции", предлагают России "стать второй Норвегией", обещают после марта 2018 увеличение расходов на здравоохранение. Анатолий Чубайс сообщает, что надо учиться у власти и соединять либерализм с национализмом.

Все это происходит на фоне возможного дальнейшего обострения российско-украинских отношений. Верховная Рада приняла Закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа агрессором. Как бы не было новой войны.

Бороться за власть или подталкивать режим к реформам?

Обсуждают глава фонда "Республика", декан юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС Сергей Цыпляев, политолог Евгений Ихлов и один из лидеров "Левого фронта" Илья Пономарев (Киев).

Ведет передачу Михаил Соколов.

Полная видеоверсия программы

Михаил Соколов: Сегодня мы обсуждаем, что собирается делать в процессе выборов власть и разнородная российская оппозиция. Системные либералы завершили Гайдаровский форум очередным круглым столом, посетовав на упущенные шансы, а не допущенный к выборам Алексей Навальный ведет кампанию за забастовку избирателей. У нас в студии сегодня глава Фонда "Республика", декан юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС Сергей Цыпляев. С нами по скайпу будет политолог Евгений Ихлов и один из лидеров "Левого фронта" Илья Пономарев, он находится в Киеве. Для начала я бы предложил посмотреть, что делает кандидат Владимир Путин. Подписи за него давно собраны, но их продолжают собирать. Кандидат встречается с правительством, которое старается не принимать никаких решений, и обещает денег тем, кто участвует на Форуме исторических городов.

​Михаил Соколов: Сергей, вы любите про местное самоуправление говорить, насколько эффективно поведение Владимира Путина, который вот так обещает, 25 миллиардов где-то пропали, давайте мы вам еще 5 миллиардов дадим. Это для людей приятная новость?

Сергей Цыпляев: Вспоминается история выступления Бориса Николаевича Ельцина, который сказал: "Выделили столько миллионов, черт-те куда делись деньги". Все повторяется, ничего нового. Что касается полезности и бесполезности, конечно, это предвыборная процедура. Безусловно, получить деньги всегда приятно. Выборы – это время дождя обещаний и дождя финансов. С точки зрения стратегической организации деятельности страны это, конечно, система вредная. Мы многократно говорили, что все должно идти снизу, у нас народ источник власти. У каждого уровня власти – местное самоуправление, регионы, федерация – свои источники финансов, свой бюджет, свои полномочия, и они живут самостоятельно. Они не ходят с протянутой рукой в федеральный центр, говорят: отец родной, дай нам денег. Так страна превращается просто в группу попрошаек, которые стоят в разных кабинетах. Это вырождение системы управления. Предвыборное время приносит свои плоды.

Михаил Соколов: Евгений, что вы думаете о том, как ведет свою кампанию Владимир Путин сейчас?

Евгений Ихлов: С моей точки зрения, нормально ведется кампания, абсолютно такая же, как предыдущие разы, – обещания, мобилизация подневольных, разные нюансировки в идеологии делаются, различные жесты. Сейчас стараются, видимо, не обострять. Это говорит о том, что, например, выдано свыше 80 разрешений на проведение массовых акций "Забастовка избирателей" 28 января. Но на самом деле это правила игры. Какой-то определенный период правитель добр, отзывчив к подданным, много чего обещает. Поскольку кто-то что-то получает, никто не задает глупого вопроса: а почему за 18 лет пребывания у власти не отлажена система нормального распределения денежных переводов, которые идут на поддержание на местах? Собственно говоря, ничего нового я не жду от этой кампании.

Михаил Соколов: Дело в том, что нет просто, видимо, кандидата, который может задать этот вопрос, и нет процедуры, каким образом этот вопрос задать. Поскольку, как я понимаю, Владимир Путин в дебатах просто не собирается участвовать. Но тем не менее, есть такое мнение, что вся его линия кампании выстроена так, будто конкурируют с ним не Жириновский, который уже зарегистрирован, не Грудинин, который точно будет зарегистрирован от коммунистов, а именно Навальный.

Сергей Цыпляев: На самом деле это промежуточная кампания между двумя президентскими сроками. Не только у нас традиционно, если президент более-менее устраивает большинство, то скорее всего, он остается на этот срок, на второй. Кампания носит плебисцитарный характер, поэтому никакой конкуренции здесь нет и не будет, мы это прекрасно понимаем.

Михаил Соколов: Но если отсекли Навального, то не будет.

Сергей Цыпляев: Я думаю, что и с Навальным тоже не было бы конкуренции в этой ситуации, давайте называть вещи своими именами. Да, было бы больше сложностей, шума и так далее.

Михаил Соколов: Был бы вариант на второй тур, например.

Сергей Цыпляев: Я думаю, что нет. Социология, которая есть, показывает, что это нереально. Такие выборы обычно используются другими партиями, оппозицией. Так же в Штатах происходит, кстати. Когда выдвигаются новые кандидаты, происходят смотрины, они получают популярность с тем, чтобы в тот момент, когда закончится второй срок, тогда уже начинается реальная схватка. Поэтому в этих выборах интриги не было изначально, давайте не будем ее держать до конца передачи. Мы понимаем, что выборы, голосование будет, что да, граждане согласны, чтобы президент продолжал пребывать в этом качестве, здесь, я думаю, проблем не будет.

Михаил Соколов: Алексей Навальный направил в Конституционный суд жалобу на противоречия закона о выборах президента конституции. Просит признать неконституционным закон о выборах в части, которая устанавливает дополнительные ограничения по наличию пассивного права. Вы декан юридического факультета, как вы эту ситуацию видите? Представьте себе абсолютно независимый лондонский Конституционный суд, как бы он тут судил? В конституции есть текст совершенно ясный, что человек, который не сидит, может участвовать в выборах.

Сергей Цыпляев: Нет, такого текста там нет. Есть буква закона и есть дух, давайте с буквы начнем. Конституция сказала, что не имеют права избирать и быть избранными те, кто находится в местах заключения по приговору суда или решением суда признаны недееспособными. Из этого делается логический, но не точный вывод, что все остальные имеют право. Но есть еще другая статья в Конституции, 55/3, которая говорит, что права человека и гражданина могут быть ограничены Федеральным законом только в целях нравственности, другие права человека, безопасность государства и так далее. И вот Федеральным законом наш федеральный законодатель со ссылкой в точности на эту статью конституции ввел дополнительное ограничение.

Михаил Соколов: Ограничение ровно в советском духе, так называемое "по рогам", поражение в правах.

Сергей Цыпляев: Совершенно верно. Поражение в правах, и возникают пораженцы. Это с точки зрения буквы. Поэтому Центральная избирательная комиссия, имея этот закон на руках, она принимала решение, которое она могла. Даже если бы она вынесла политическое решение, оно бы не устояло в Верховном суде, то, что мы реально и видим. Теперь по поводу духа закона, вот здесь есть проблема. На самом деле это поражение в правах не кандидата – это поражение в глазах всего народа. Потому что кто-то ограничивает наше право избрать человека в орган государственной власти. Народ суверен, он единственный источник власти, носитель суверенитета. Никто не имеет права ограничить наше право избирать людей, кроме конституции. Поэтому именно этот закон с этой точки зрения должен рассматриваться в Конституционном суде. Естественно, что до того, пока он не оказался вовлеченным в конкретный случай, связанный с Навальным, лично сам Навальный не мог обратиться в Конституционный суд. Это могла сделать группа депутатов и так далее. Рельсы были положены давно и если кто-то хотел как-то их менять, то нужно было начинать весьма давно говорить об этом законе, о том, почему он неконституционен.

Михаил Соколов: Он проиграл в двух судах, плоть до Верховного.

Сергей Цыпляев: Теперь пойдет Конституционный, дальше дорога до ЕСПЧ. В целом, конечно, этот закон должен быть отменен, там есть еще много соображений, почему это должно произойти. Но я думаю, что это длинная история, трудно сказать, когда это произойдет.

Михаил Соколов: Евгений, как вы думаете, не стоило бы сейчас власти взять, да сманеврировать?

Евгений Ихлов: Я бы на ее месте сманеврировал очень простым путем, для этого есть две возможности. Первое: указ о помиловании, включающий снятие судимости. И вторая – срочная отмена приговора на основании решения Европейского суда президиумом Верховного суда. Поскольку ситуация со сбором подписей изменена, повторение рисунка 2013 года, то есть съезд "Единой России" выдвигает по специальному разрешению Верховного суда для восстановления нарушенных конституционных прав регистрирует Навального без сбора подписей как выдвиженца политической партии. Я хочу сказать об этом запрете избирать и быть избранным. Запрет избирать был признан нарушающим права человека Европейским судом, Россия этому не подчинилась. Второе: закон выбираться, имея обременение в виде судимости, – это тот самый люстрационный закон, за люстрацию ратует Навальный. Поэтому мы должны решить две вещи: либо люстрация неконституционна в принципе, либо она неприменима к Навальному как к жертве фальсифицированных, что установлено Европейским судом в двух решениях, я имею в виду последнее решение по "Ив Роше", где тоже упоминается дело "Кировлеса", как несправедливый приговор. Но если идти по второму пути, то тогда при смене власти этот закон о запрете выбирать, пассивного избирательного права, будет дополняться другим пунктом: судимый, особо тяжкий состав, бывшие члены "партии власти", бывшие депутаты Госдумы и так далее. То есть это как раз тот самый люстрационный закон. Надо просто определиться: либо считаем люстрацию противоречащей конституции, либо мы за люстрацию, но считаем, что в данном случае эта норма применена неправильно или что люстрация не должна распространяться на осужденных за крупное мошенничество.

Михаил Соколов: Я думаю, что это вопрос далекого будущего.

Сергей Цыпляев: В ЕСПЧ подали люди, которые были лишены по конституции права избирать, находящиеся в местах заключения по приговору суда. ЕСПЧ сказал, что это неправильная позиция. Здесь у нас очень большая проблема, потому что если выполнять решения ЕСПЧ, надо менять конституцию в части прав и свобод человека, а это полный пересмотр конституции, поэтому здесь встали в тупик. Даже если президент помилует, то это ничего не меняет, дальше он снимет судимость, потому что там идет поражение в правах 10 лет после снятия судимости. Был бы вариант вообще отмена в связи с отсутствием состава преступления, либо отмена этого закона, но уже поздно. Что касается маневра власти, более широко скажем, вообще-то здесь ошибка заключается в одном: любая власть должна стараться всех оппозиционеров втянуть в политическую систему для того, чтобы они не оказались за нее.

Михаил Соколов: В России так не бывает.

Сергей Цыпляев: Мы вспомним, как закончил Лебедь, мы вспомним, где у нас находится Белых.

Михаил Соколов: Белых находится в тюрьме после губернаторства.

Сергей Цыпляев: Если бы, грубо говоря, в правильное время для Алексея Навального подобрали необходимый губернаторский пост вместо того, чтобы превращать его в осужденного, я думаю, ситуация пошла бы по-другому.

Михаил Соколов: То есть он находился бы там, где Белых.

Сергей Цыпляев: Необязательно. Находился бы на каком-то губернаторском посту и сильно отдувался за все то, что происходит. Поэтому я еще раз подчеркну, если говорить про слово "маневр", то его нужно было делать гораздо раньше и гораздо в другую сторону.

Михаил Соколов: Нам нужно высказаться о "забастовке избирателей", что это такое. Давайте дадим слово Алексею Навальному, пусть он всем объяснит, чего он хочет.

Алексей Навальный: С забастовкой, без забастовки, с чем угодно, с кандидатами, без кандидатов, Путин переназначит себя президентом. Поймите эту главную вещь. Не существует в электоральной стратегии, ничего вы не сможете сделать, придя на участок, чтобы помешать ему стать президентом. "Президентом" в кавычках. Он узурпировал эту власть и захватил ее. В тот момент. Когда они не пустили меня на выборы, нас всех, нас с вами на выборы, они сделали так, что никакой интриги даже нет, даже политического процесса нет, даже дебатов нет. Никто не может прийти на телевизор и сказать какие-то правильные вещи. Ничего этого нет. Поэтому перестаньте называть это выборами – это переназначение. И наша задача сейчас эти три месяца требовать нормальных выборов. Поэтому участвуйте в забастовке, не ходите туда, а если идете, то только наблюдателями. Убеждайте всех вокруг, участвуйте в акции 28 января.

Виктор Бармин: Мы подали уведомление о проведении шествия и митинга 28 января. Сегодня у Министерства был последний день ответа. В районе 12.30 пришли представители Министерства сюда, принесли нам отказ на пяти страницах. Напомню, что по 54-му закону федеральному о митингах, о публичных мероприятиях, Министерство не вправе нам отказать, оно может лишь предложить изменить место или время проведения, если там площадка занята. Здесь прямо отказ: "Проведение заявленного вами публичного мероприятия с целью забастовки избирателей противоречит Конституции Российской Федерации". В 16.37 мы расписались в получении второго уведомления, опять те же представители Министерства пришли к нам в штаб, принесли новое – "Об изменении места проведения". Мы все-таки приняли решение согласиться на изменение площадки, чтобы мероприятие было согласовано, чтобы не было никаких задержаний, чтобы можно было нам использовать полностью символику, чтобы мы могли использовать нормальную сцену, нормальный звук. Это в любом случае реакция на наши действия, в том числе и на пост Алексея Навального.

Полный текст будет опубликован 19 января.

​Опрос прохожих на улицах Москвы