HRW: ситуация с правами человека в России вызывает тревогу

Международная организация Human Rights Watch опубликовала ежегодный доклад, посвященный нарушению прав человека в разных странах мира. Говоря о положении с правами человека в России, правозащитники особенно озабочены ситуацией в Чечне и преследованием политической оппозиции и, в первую очередь, сторонников Алексея Навального.

Полиция обыскивала предвыборные штабы Навального, изымала агитационные материалы, задерживала активистов по необоснованным обвинениям. Российские власти под надуманным предлогами отказывали Навальному и его сторонникам в праве проводить мирные акции, отмечают авторы доклада.

В докладе также говорится о принятии в России ряда новых законов, ограничивающих свободу собраний и свободу слова. В частности, закона, который позволяет российским властям объявлять средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа, "иностранными агентами".

Особую тревогу правозащитников вызывает ситуация в Чечне. В 2017 году правоохранительные органы незаконно задержали десятки человек, подозревая их в том, что они геи, отмечается в докладе. Этих людей подвергали пыткам и унижениям. Власти Чечни утверждали, что геев в чеченском обществе нет, и обвиняли журналистов и правозащитников в попытках раскачать ситуацию. В адрес "Новой газеты", которая первой рассказала о положении геев в Чечне, неоднократно звучали угрозы, говорится в докладе.

Авторы доклада отмечают, что Москва продолжала оказывать политическую и материальную поддержку сепаратистам на востоке Украины, однако не принимала никаких мер для обуздания нарушений с их стороны, таких как произвольные задержания и пытки. Российские власти преследовали недовольных политикой России в оккупированном Крыму, включая крымских татар. В Сирии, по данным HRW, Россия с апреля по август нанесла около 13 тысяч авиаударов, в ходе которых погибли десятки мирных людей.

Помимо России в этом году среди лидеров по числу нарушений прав человека оказались и США. В докладе отмечается, что ситуация с правами человека в Соединенных Штатах резко ухудшилась после прихода к власти президента Дональда Трампа. В частности, усилилось давление на мигрантов и этнические меньшинства, жесткие меры начали применяться против независимых СМИ, говорится в документе.