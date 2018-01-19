“Он вот это вот” и “непонятно, как жить”

Доброе утро!

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разобраться со скандалом вокруг медвежонка:

Министерство культуры за день до премьеры сдвинуло на месяц начало проката двух иностранных фильмов: "Медвежонок Паддингтон – 2" и "Бегущий в лабиринте", хотя билеты на них уже продавались. Сделано это было предположительно ради увеличения сборов с российских фильмов “Движение вверх” и “Скиф”. Владельцы кинотеатров назвали действия Минкульта “грубым вмешательством в хозяйственную деятельность коммерческих предприятий”. Министр Мединский ответил, что действует в интересах российского кино. Режиссер Бондарчук собрал подписи под открытом письмом о “решительной поддержке позиции министерства культуры РФ и лично министра Мединского В.Р.”. Киношники же говорят, что проблема даже не в переносе премьеры, а в том, что теперь “непонятно, как жить”. Вопрос, которым никогда не поздно задаться.

Глава Чечни Рамзан Кадыров фактически подтвердил, что певца Зелимхана Бакаева, пропавшего в начале августа, убили родственники: “Братья, видимо, предъявили, что он вот этот вот…” (Зелимханов предположительно гей). Главу грозненского отделения “Мемориала” Оюба Титиева Кадыров в том же выступлении назвал “наркоманом с анашой”. После этого полиция пришла к хозяйке помещения, которое “Мемориал” арендует под офис, потребовала отдать ключи и доходчиво объяснила: “А ты знаешь, кому сдала? Ты понимаешь, что ты не права?”. С пропажей Амины Автурхановой, муж которой тоже пропал год назад, все двойственно: адвокаты не могут ее найти, чеченские власти утверждают, что она дома.

Алексей Навальный отверг предложение московских властей провести акцию 28 января не на Тверской, а в Щукино. В петербургском штабе Навального провели обыск, в штабах по всей стране изымают связанные с акцией материалы, в Кемерове задержали волонтера, эти материалы раздававшего.

Одна отрада: Приволжская транспортная прокуратура не нашла оснований для увольнения курсантов Ульяновского института гражданской авиации за клип на песню Satisfaction. Что не помешало всенародному флешмобу в поддержку будущих летчиков.

Верховная Рада Украины приняла закон об “оккупированных территориях” Донбасса. Россия в нем названа агрессором, на нее возложена ответственность за нанесенный Украине моральный и материальный ущерб, деятельность администраций так называемых “ДНР” и “ЛНР” признана незаконной.

В заочном суде над экс-президентом Украины Виктором Януковичем бывший охранник рассказал, как непросто тому пришлось бежать в Россию: вертолеты, кортежи, крымские санатории и российские военные части.

Что же до культуры, то в Украине запретили прокатывать “Матильду” Алексея Учителя (потому что музыкальный продюсер фильма Валерий Гергиев внесен в черный список) и ввозить русский перевод книги британского историка Энтони Бивора “Сталинград”, потому что там есть такой пассаж: "Чтобы пощадить чувства зондеркоманды СС, расстреливать детей поручили украинским националистам".

В Казахстане сгорел автобус, на котором граждане Узбекистана ехали на заработки в Россию. Погибли 52 человека, пятерым удалось спастись.

По книге журналиста Майкла Волффа “Огонь и ярость” о том, что происходило в Белом доме сразу после избрания Дональда Трампа, решено снять сериал, в текущих же новостях из США тоже огонь и ярость:

На заседании Совета безопасности ООН глава российского МИДа раскритиковал позицию “одной из сторон” по соглашению с Ираном, заметив, что она может свести на нет “подлинное достижение международной дипломатии”.

Дональд Трамп подвел итоги "премии лживых СМИ", за что подвергся резкой критике со стороны сенаторов-республиканцев – за сталинистскую риторику в адрес прессы.

78 бывших послов США в африканских странах выразили возмущение высказываниям Трампа об Африке.

Сенаторы-республиканцы потребовали от главы Госдепартамента Рекса Тиллерсона ввести санкции против российского генпрокурора Юрия Чайки и бизнесмена Алишера Усманова.

Публикация в Buzzfeed, в которой – со ссылкой на источники – говорилось, что спецпрокурор Мюллер изучает транзакции на счетах российского посольства в США, вызвало ярость российского МИДа. Buzzfeed в заявлении МИДа назван “информационным инструментом американских спецслужб”.

Сегодня то же самое, вероятно, будет сказано об агентстве Макклатчи, сообщившем, тоже со ссылкой на источники, что ФБР выясняет, действительно ли зампред Банка России Александр Торшин передал деньги Национальной стрелковой ассоциации США, чтобы помочь Дональду Трампу избраться президентом.

Новые эпизоды в сериале о домогательствах. Приемная дочь Вуди Аллена Дилан Фэрроу опять обвинила его в сексуальных домогательствах – на этот раз в телеинтервью. Аллен в специальном заявлении отверг эти обвинения. История тянется с 1992 года, хотя проведенные тогда расследования установили, что домогательств не было. В ООН, как и в кино, тоже “царит атмосфера сексуальной безнаказанности”.

Почитайте лучше три ссылки:

“Прямо сейчас меня больше волнует, как оставаться 22-летним, а еще лучше — прыгнуть назад, в 21”. Отрывок из книги Шона Игана “David Bowie: встречи и интервью” – сборника статей про великого музыканта.

“Сегодня всё пост- — постмодернизм, постлогика. А что осталось будущему?”. Эссе Яна Пробштейна об американском поэте Джоне Эшбери с обширными цитатами и бонусом в виде давнего интервью Эшбери.

“Самый коммерчески успешный ренегат первой половины XX века родился в 1897 году в вюртембергском Вайнгартене и первые 26 лет жизни носил имя Карл Лев”. Игорь Петров излагает фантастическую (хотя и реальную) биографию Карла Лева-Альбрехта – человека, сумевшего подружиться и с Кларой Цеткин, и с Министерством пропаганды нацистской Германии.

Хороших вам выходных!

Искренне ваши,

Семь-сорок