“Он вот это вот” и “непонятно, как жить”

Все, что нужно знать рано утром 19 января
Доброе утро!
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разобраться со скандалом вокруг медвежонка:
Министерство культуры за день до премьеры сдвинуло на месяц начало проката двух иностранных фильмов: "Медвежонок Паддингтон – 2" и "Бегущий в лабиринте", хотя билеты на них уже продавались. Сделано это было предположительно ради увеличения сборов с российских фильмов “Движение вверх” и “Скиф”. Владельцы кинотеатров назвали действия Минкульта “грубым вмешательством в хозяйственную деятельность коммерческих предприятий”. Министр Мединский ответил, что действует в интересах российского кино. Режиссер Бондарчук собрал подписи под открытом письмом о “решительной поддержке позиции министерства культуры РФ и лично министра Мединского В.Р.”. Киношники же говорят, что проблема даже не в переносе премьеры, а в том, что теперь “непонятно, как жить”. Вопрос, которым никогда не поздно задаться.
Глава Чечни Рамзан Кадыров фактически подтвердил, что певца Зелимхана Бакаева, пропавшего в начале августа, убили родственники: “Братья, видимо, предъявили, что он вот этот вот…” (Зелимханов предположительно гей). Главу грозненского отделения “Мемориала” Оюба Титиева Кадыров в том же выступлении назвал “наркоманом с анашой”. После этого полиция пришла к хозяйке помещения, которое “Мемориал” арендует под офис, потребовала отдать ключи и доходчиво объяснила: “А ты знаешь, кому сдала? Ты понимаешь, что ты не права?”. С пропажей Амины Автурхановой, муж которой тоже пропал год назад, все двойственно: адвокаты не могут ее найти, чеченские власти утверждают, что она дома.
Алексей Навальный отверг предложение московских властей провести акцию 28 января не на Тверской, а в Щукино. В петербургском штабе Навального провели обыск, в штабах по всей стране изымают связанные с акцией материалы, в Кемерове задержали волонтера, эти материалы раздававшего.
Одна отрада: Приволжская транспортная прокуратура не нашла оснований для увольнения курсантов Ульяновского института гражданской авиации за клип на песню Satisfaction. Что не помешало всенародному флешмобу в поддержку будущих летчиков.
Верховная Рада Украины приняла закон об “оккупированных территориях” Донбасса. Россия в нем названа агрессором, на нее возложена ответственность за нанесенный Украине моральный и материальный ущерб, деятельность администраций так называемых “ДНР” и “ЛНР” признана незаконной.
В заочном суде над экс-президентом Украины Виктором Януковичем бывший охранник рассказал, как непросто тому пришлось бежать в Россию: вертолеты, кортежи, крымские санатории и российские военные части.
Что же до культуры, то в Украине запретили прокатывать “Матильду” Алексея Учителя (потому что музыкальный продюсер фильма Валерий Гергиев внесен в черный список) и ввозить русский перевод книги британского историка Энтони Бивора “Сталинград”, потому что там есть такой пассаж: "Чтобы пощадить чувства зондеркоманды СС, расстреливать детей поручили украинским националистам".
В Казахстане сгорел автобус, на котором граждане Узбекистана ехали на заработки в Россию. Погибли 52 человека, пятерым удалось спастись.
По книге журналиста Майкла Волффа “Огонь и ярость” о том, что происходило в Белом доме сразу после избрания Дональда Трампа, решено снять сериал, в текущих же новостях из США тоже огонь и ярость:
Новые эпизоды в сериале о домогательствах. Приемная дочь Вуди Аллена Дилан Фэрроу опять обвинила его в сексуальных домогательствах – на этот раз в телеинтервью. Аллен в специальном заявлении отверг эти обвинения. История тянется с 1992 года, хотя проведенные тогда расследования установили, что домогательств не было. В ООН, как и в кино, тоже “царит атмосфера сексуальной безнаказанности”.
Почитайте лучше три ссылки:
Хороших вам выходных!
Искренне ваши,
Семь-сорок
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