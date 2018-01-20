Минюст отказался зарегистрировать новую редакцию Красной книги

Министерство юстиции России отказалось зарегистрировать приказ о новой редакции Красной книги, из которой, в частности, исключены популярные у охотников животные. Документ возвращен в Министерство для устранения нарушений, сообщает Гринпис России.

На этой неделе экологи обратились с жалобой на Минприроды, заявив, что ведомство намеренно ввело Минюст в заблуждение, использовав при подготовке документов устаревшую рекомендацию Российской академии наук. В "Гринпис" заявляют, что ведомство не учло мнение ученых, которые в декабре предложили включить в Красную книгу еще несколько исчезающих видов.

В конце декабря стало известно, что из новой редакции Красной книги России исчезли остающиеся под угрозой виды животных, в частности снежный баран и гималайский медведь. По мнению ряда ученых РАН, это может быть связано с неким охотничьим лобби, которому "выгодно" оставить популярные у охотников виды за пределами Красной книги.