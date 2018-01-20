Адвокат главы "Мемориала" в Чечне сообщил о слежке

Адвокат главы представительства правозащитного центра "Мемориал" в Чечне Оюба Титиева сообщил о слежке за своим автомобилем. Петр Заикин полагает, что в ближайшее время в отношении него возможны провокации, сообщает "Новая газета".

Заикин рассказал, что собирался ехать из Чечни в Дагестан, когда получил СМС от следователя с требованием в субботу утром явиться для проведения следственных действий по делу Титиева. При этом по дороге к границе за адвокатом следовала одна и та же машина.

Сами "следственные действия" в назначенное время не проводились. Когда Петр Заикин уже находился в Курчалое, куда должны были доставить Титиева, следователь заявил, что некий свидетель так и не явился.

Накануне в офисе "Мемориала" в Грозном прошел обыск. Один из руководителей правозащитной организации Олег Орлов сообщил Радио Свобода, что опасается провокаций, так как после обыска в помещении появились предметы, которых там раньше не было, – пепельница из жестяной банки и две сигареты.

Оюба Титиева задержали 9 января и арестовали на два месяца по обвинению в хранении наркотиков. По словам правозащитника, дело против него сфабриковано, а наркотики подбросили полицейские. Ведущие международные правозащитные организации призвали российские власти освободить Титиева.