Собчак призвала главу Чечни освободить правозащитника Оюба Титиева

Телеведущая и кандидат в президенты Ксения Собчак в открытом письме призвала главу Чечни Рамзана Кадырова незамедлительно освободить из-под ареста руководителя представительства "Мемориала" в республике Оюба Титиева.

Собчак подчеркнула, что Титиев уже неделю находится под стражей по сфальсифицированному обвинению. Она заявила, что Кадырову, назвавшему правозащитников "людьми без нации и рода", самому однажды может понадобиться их помощь.

Телеведущая также призвала Алексея Навального и кандидатов в президенты Григория Явлинского, Павла Грудинина и Бориса Титова оставить в стороне разногласия, заявив, что "они не стоят и одного часа, проведенного в тюрьме Титиевым".

Министр правительства Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров навал письмо Собчак "пиар-ходом" и заявил, что одним из самых уважаемых правозащитников он считает Рамзана Кадырова.

Глава чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев был задержан 8 января в районе Курчалоя. Шалинский городской суд Чечни арестовал его на два месяца. Титиеву предъявлено обвинение в хранении наркотиков в крупном размере. Правозащитник отрицает вину.

Ведущие международные правозащитные организации призвали российские власти освободить Титиева. "Мемориал" считает возбужденное в отношении него уголовное дело сфабрикованным.