Адвокаты-правозащитники России осудили действия Турции в Африне

Ассоциация адвокатов России за права человека осудила действия Турции, предпринятые в рамках военной операции "Оливковая ветвь", направленной против курдских отрядов народной самообороны (YPG) и мирных курдов в регионе Африн.

"Мы осуждаем действия Турции и России и призываем к немедленному прекращению военной операции против демократии и прав и свобод человека. Мы также призываем международные институты и правозащитные организации вмешаться в ситуацию", – говорится в заявлении. Как заявили в пресс-службе Ассоциации адвокатов, на момент 12.00 мск курдские источники сообщают о потерях – 15 раненых и 5 убитых курдах, а также о целенаправленных атаках на гражданские объекты.

Правозащитники признают обоснованным официальное заявление YPG об ответственности Турции и России за операцию в кантоне Африн: "Россия и Турция разделяют ответственность за всё произошедшее в регионе. Мы подчеркиваем, что Россия является преступным партнером Турции в массовых убийствах гражданских лиц в регионе", – заявили YPG.

Как следует из официальных источников, в воздушном и наземном вторжении Турции на территорию кантона Африн, начатом 20 января 2018 года, участвовали 72 самолета военной авиации Турции, турецкими военными были поражены 108 из 113 намеченных целей – речь идет о целенаправленном уничтожении курдских отрядов народной самообороны (YPG). Как сообщают курдские источники, бомбардировке подверглись мирные жители, дети, объекты гражданского значения кантона Африн.