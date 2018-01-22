Воспитательницу, которая заклеила детям рты скотчем, оштрафовали

Суд в Якутии оштрафовал бывшую воспитательницу детского сада в поселке Айхал, которая заклеила скотчем рты четырем детям. Она также лишена на два года права работать в детских образовательных учреждениях. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, воспитательница полностью признала вину.

Аналогичный случай произошел 27 ноября 2017 года в детском саду в поселке Витим Ленского района Якутии. Тогда 18-летняя воспитательница заклеила рот шестилетнему мальчику за плохое поведение за столом. По итогам служебной проверки ее уволили.

В мае прошлого года следственное управление Иркутской области возбудило уголовное дело в отношении воспитательницы из детского сада в Ангарске. Ее обвинили в истязании детей. Женщина заклеила ребенку рот скотчем, а фотографию выложила в социальные сети. Именно она и послужила причиной для проведения проверки.