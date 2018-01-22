В Сеуле протестуют против приезда поп-певицы из КНДР

В Сеуле южнокорейские активисты сожгли большую фотографию северокорейского лидера Ким Чен Ына, когда глава популярной песенной группы из КНДР Хён Сон Вол проходила мимо них. Северокорейская знаменитость, возглавляющая поп-группу "Моранбонг", начала двухдневный визит в воскресенье, вызвав ажиотаж в южнокорейских СМИ. Она отвечает за художественные выступления КНДР во время Олимпийских игр.

После посещения мест выступлений северокорейских артистов Хён возвратилась в Сеул, где возле железнодорожного вокзала около 150-200 активистов протестовали против ее визита и недавних межкорейских соглашений о сближении. Хён заметила активистов, но не реагировала.

После того как она скрылась из виду, демонстранты сожгли фотографию Кима, северокорейский флаг и "флаг объединения", который спортсмены объединенной команды двух Корей должны пронести вместе во время церемонии открытия Олимпийских игр. Полиция использовала огнетушители, чтобы погасить огонь, но активисты взяли фотографию Кима и флаги и сожгли их.

Визит Хён сделал ее персону предметом настойчивого внимания южнокорейских СМИ. Фотографы следят за ее каждым движением, и телевизионные станции рассказывают не только о ее карьере и группе, но также о ее одежде: меховом воротнике из лисы и сапогах. В группе выступают молодые женщины в коротких юбках и на высоких каблуках, они танцуют и поют оды правящей в КНДР династии Кимов. Южнокорейские СМИ утверждают, что Хён – полковник и близка к северокорейскому лидеру Киму Чен Ыну.