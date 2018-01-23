Общественный штаб в поддержку Явлинского начал работу

23 января в Москве начал работу общественный штаб поддержки кандидата в президенты России от партии "Яблоко" Григория Явлинского. На мероприятии выступили доверенные лица кандидата.

Одним из сопредседателей штаба стал политик Владимир Рыжков. В своей речи он поддержал выдвижение Явлинского и высказался на тему бойкота выборов. Подобные меры протеста он назвал "непродуктивными и вредными для дела российской демократии".

Сам Явлинский в своей речи заявил, что "политика Путина ведет страну в тупик" и что изменить ситуацию можно только с помощью президентских выборов.

Ранее избирательные штабы Явлинского собрали необходимое для регистрации на выборах президента России число подписей. Было собрано 105 тысяч подписей из 79 регионов страны. Штабы продолжат сбор до 31 января.