Дебиловатые клоуны оскорбили директора хорового общества

Все, что нужно знать рано утром 24 января
Доброе утро!
Российский Минкульт за два дня до премьеры отозвал прокатное удостоверение у комедии Армандо Ианнуччи “Смерть Сталина”. Накануне на закрытом показе картина оскорбила лучшие патриотические чувства депутатов Госдумы, после чего в ней резко выявили “информацию, распространение которой запрещено законом”. Министр Мединский сказал, что цензуры в России нет, но нельзя же насмехаться “над страной, победившей фашизм”.
Особо активно против работы Ианнуччи высказывался член Общественного совета России, исполнительный директор Всероссийского хорового общества Павел Пожигайло – ему герои фильма показались “дебиловатыми клоунами”. Недопустимость комедии мистическим образом увязывается с 75-й годовщиной Сталинградской битвы.
Режиссер настаивает, что фильм “смешной и правдивый”. В компании “Вольга”, которая должна была прокатывать “Смерть Сталина”, думают, что, может, это месть за медвежонка Паддингтона, отложить премьеру которого Минкульту не удалось. Здесь в оскорбленных чувствах российских чиновников разбирается журналист Андрей Архангельский.
В Махачкале неизвестные сожгли машину, на которой сотрудники “Мемориала” ездили в Чечню.
По данным агентства Bloomberg, Путин в программном послании Федеральному собранию расскажет о значительном увеличении государственных расходов, но откуда возьмутся деньги на эти расходы, объяснять не станет (предположительно из повышения налогов и пенсионного возраста). Кандидат в президенты Ксения Собчак, по данным “Би-би-си”, поедет в США участвовать в молитвенном завтраке с Дональдом Трампом. Избирательные штабы некандидата Навального продолжают обыскивать – на сей раз в Петербурге и Владивостоке.
История с прекращением работы заводов на время Чемпионата мира по футболу подтверждается: волгоградский сайт V1.ru пишет, что рекомендации о закрытии получили предприятия “Каустик”, “Титан-Баррикады” и заводы, связанные с нефтепереработкой. Подтверждаются и недавние слова главы Следственного комитета Бастрыкина о желательности внесудебной блокировки сайтов: главный редактор сайта Russiangate Александрина Елагина сообщает о внезапной блокировке своего ресурса через три часа после публикации статьи о незадекларированной недвижимости в Сестрорецке у главы ФСБ Бортникова. Текст в итоге опубликовал сайт Telegraph, почитайте.
Школьно-студенческие убийства:
Рубрика “нам не рады”. Великобритания заморозила активы Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна – их обвиняют в том, что в 2006 году они отравили полонием бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Международный олимпийский комитет не допустил к участию в Олимпиаде ведущих российских спортсменов.
Впрочем, “Нелюбовь” Андрея Звягинцева получила оскаровскую номинацию – вместе с “Дюнкерком”, “Темными временами” и Кристофером Пламмером, который сыграл роль вместо обвиненного в сексуальных домогательствах Кевина Спейси. Награждение состоится 4 марта.
В трех ссылках сегодня Курехин, ежи-страстотерпцы и эстетика, загадочно исчезнувшая из рассуждений об искусстве:
Искренне ваши,
Семь-сорок
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