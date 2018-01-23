Дебиловатые клоуны оскорбили директора хорового общества

Доброе утро!

Российский Минкульт за два дня до премьеры отозвал прокатное удостоверение у комедии Армандо Ианнуччи “Смерть Сталина”. Накануне на закрытом показе картина оскорбила лучшие патриотические чувства депутатов Госдумы, после чего в ней резко выявили “информацию, распространение которой запрещено законом”. Министр Мединский сказал, что цензуры в России нет, но нельзя же насмехаться “над страной, победившей фашизм”.

Особо активно против работы Ианнуччи высказывался член Общественного совета России, исполнительный директор Всероссийского хорового общества Павел Пожигайло – ему герои фильма показались “дебиловатыми клоунами”. Недопустимость комедии мистическим образом увязывается с 75-й годовщиной Сталинградской битвы.

Режиссер настаивает, что фильм “смешной и правдивый”. В компании “Вольга”, которая должна была прокатывать “Смерть Сталина”, думают, что, может, это месть за медвежонка Паддингтона, отложить премьеру которого Минкульту не удалось. Здесь в оскорбленных чувствах российских чиновников разбирается журналист Андрей Архангельский.

В Махачкале неизвестные сожгли машину, на которой сотрудники “Мемориала” ездили в Чечню.

По данным агентства Bloomberg, Путин в программном послании Федеральному собранию расскажет о значительном увеличении государственных расходов, но откуда возьмутся деньги на эти расходы, объяснять не станет (предположительно из повышения налогов и пенсионного возраста). Кандидат в президенты Ксения Собчак, по данным “Би-би-си”, поедет в США участвовать в молитвенном завтраке с Дональдом Трампом. Избирательные штабы некандидата Навального продолжают обыскивать – на сей раз в Петербурге и Владивостоке.

История с прекращением работы заводов на время Чемпионата мира по футболу подтверждается: волгоградский сайт V1.ru пишет, что рекомендации о закрытии получили предприятия “Каустик”, “Титан-Баррикады” и заводы, связанные с нефтепереработкой. Подтверждаются и недавние слова главы Следственного комитета Бастрыкина о желательности внесудебной блокировки сайтов: главный редактор сайта Russiangate Александрина Елагина сообщает о внезапной блокировке своего ресурса через три часа после публикации статьи о незадекларированной недвижимости в Сестрорецке у главы ФСБ Бортникова. Текст в итоге опубликовал сайт Telegraph, почитайте.

Школьно-студенческие убийства:

Ученика, совершившего нападение в школе в Улан-Удэ, арестовали на два месяца, а учительницу представили к награде.

Стрельба в школе в городе Бентон (Кентукки) в США закончилась гибелью двух человек, еще 17 пострадали.

В городе Люнен недалеко от Дортмунда (Германия) школьник убил одноклассника. Ножом.

В Москве студент Баумановки убил свою соседку, написал об этом во “ВКонтакте” и покончил с собой.

Рубрика “нам не рады”. Великобритания заморозила активы Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна – их обвиняют в том, что в 2006 году они отравили полонием бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Международный олимпийский комитет не допустил к участию в Олимпиаде ведущих российских спортсменов.

Впрочем, “Нелюбовь” Андрея Звягинцева получила оскаровскую номинацию – вместе с “Дюнкерком”, “Темными временами” и Кристофером Пламмером, который сыграл роль вместо обвиненного в сексуальных домогательствах Кевина Спейси. Награждение состоится 4 марта.

В трех ссылках сегодня Курехин, ежи-страстотерпцы и эстетика, загадочно исчезнувшая из рассуждений об искусстве:

“Все, что я говорю, – чистая правда. Про человека-гриба – это не байка”. Неизвестное ранее интервью Сергея Курехина, взятое Андреем Бухариным и Татьяной Байдаковой в 1995 году.

“Недавно один доктор в Германии, желая испытать железную натуру ежа, кормил его самыми сильными ядами: прусскою кислотою, мышьяком, сулемою и пр.; но животное оставалось здоровехонько”. Светлана Волошина изучила отдел “Смесь” журнала “Отечественные записки”, очень любопытно. Для любителей XX века – истории иерархов украинской церкви, завербованных НКГБ СССР (по материалам архивов Службы безопасности Украины).

“Давайте попробуем отличить произведение искусства от обычного предмета”. Отрывок из книжки американского философа и арт-критика Артура Данто “Что такое искусство?”.

Искренне ваши,

Семь-сорок