В штаб Навального в Санкт-Петербурге пришла полиция

В избирательный штаб оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге пытаются попасть сотрудники полиции. Об этом у себя в твиттере сообщает журналист Арсений Веснин.

Работники Петербургского штаба Навального закрылись внутри помещения, закрыли окна и выключили свет. По словам одного из активистов, они ждут того, что полиция может начать выламывать двери.

​23 января в Ярославле, Екатеринбурге, Казани и Владивостоке прошли обыски в штабах Навального. Полиция изымала агитационные листовки для митинга 28 января.

Алексей Навальный не был допущен до выборов президента из-за приговора по делу "Кировлеса". Его штабы сейчас работают как "штабы забастовки избирателей", к которой оппозиционер призвал своих сторонников.