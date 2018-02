"Сейф": музыкальная палехская роспись

Хедлайнеры пятьдесят четвертого выпуска программы "Музыка на Свободе" – музыканты группы "Сейф" из известного своими народными промыслами города Палех, что в Ивановской области. Как считает ​рок-критик Артемий Троицкий, место жительства неспособно помешать свободному творческому поиску.

"Сейф" существует с 1987 года. Костяк коллектива составляют два человека – это Николай Ковалев, вокалист, гитарист, автор большинства текстов, и Сергей Караваев, басист, клавишник и тоже автор музыки и текстов группы. Первый по профессии – художник, второй – врач-реаниматолог.

Принцип работы "Сейфа" своеобразен: участники группы собираются раз в году в студии, записывают очередной альбом, дают один, два, три концерта (в основном фестивальных и в основном в летнее время), после чего возвращаются к своей основной художественно-медицинской работе. Таким образом, у "Сейфа" накопилось уже порядка 30 альбомов. В прошлом году группа отметила свой 30-летний юбилей выходом двух сборных пластинок, двойных альбомов, один из них называется "Круть!", представляет собой что-то вроде best of. Причем песни для этого альбома выбирали фаны "Сейфа", а не сами музыканты – по крайней мере, именно так они утверждают. Второй альбом называется "Отмыкая сейф", вышел он в начале прошлого года и представляет собой трибьют палехскому коллективу от различных групп, как местных, так даже и зарубежных. Все они перепевают песни "Сейфа" разных периодов. Начнем с песни "Ненадежный" с альбома "Круть!", в оригинале она вышла в 1995 году на альбоме "Транс".

Я выбрал песни таким образом, чтобы они представляли по возможности все этапы творческого развития "Сейфа". Не могу сказать, что стиль группы со временем заметно поменялся, однако по настроению и нюансам звучания альбомы различаются. К тому же некоторые из работ "Сейфа" тематические. Вот композиция с альбома "Периферийное зрение", 2005 года – "Вера живет одна".

"Сейф", несмотря на свой непрофессиональный статус, ведет довольно активную жизнь: Ковалев и Караваев организовали фестиваль "Яблочный спас" в Палехе, выступали на многих других фестивалях, в том числе на крупнейшем отечественном рок-фестивале "Нашествие", на фестивале "Окна открой!" в Петербурге и на десятке других, в основном региональных. Группа играет не слишком часто, зато весьма и весьма эффективно, приобретая поклонников по всей стране. Еще один трек "Сейфа" я выбрал с альбома "Долгий и горячий". Это как раз тот случай, когда весь альбом посвящен одной, но пламенной теме, теме любви и страсти, как нетрудно догадаться по названию. Я выбрал с альбома "Круть!" трек под названием "Еще не зная, кто ты", запись 2009 года.

Самый свежий по времени трек со сборника "Круть!" называется "Полынь", и датирован он 2016 годом. Песня вошла в последний на данный момент студийный альбом группы, "Несовершенен". В нынешнем составе "Сейфа" помимо Николая Ковалева и Сергея Караваева играют еще Павел Бахарев на соло-гитаре и Александр Михайлов на барабанах. Чем они занимаются в свободное от музицирования время, я не знаю, но играют хорошо – как, впрочем, и коренные участники "Сейфа".

Теперь обратимся к альбому "Отмыкая сейф": он тоже двойной, тоже длинный, тут масса палехских групп, ивановских групп, музыканты из Санкт-Петербурга и из Москвы. Каких-то знаменитостей или особо выдающихся исполнителей я среди них не обнаружил, поэтому подумал, что ради экзотики и разрядки международной напряженности имеет смысл предоставить слово иностранным группам, которые тут тоже имеются! Есть израильские артисты, есть чешские, есть немецкие. Вот, например, из города Берлина: группа Hands Up-Excitement! Исполняют немецкие коллеги песню "Имаго", сочинение палехской группы "Сейф", в оригинале вышла на альбоме "Час таинства" 2004 года. Песня и в самом деле таинственная.

В 2014 году "Сейф" гастролировал в Израиле. Возможно, у группы появились творческие контакты с местными русскоязычными музыкантами, в частности, коллективом под названием Pola X (был такой французский мистический фильм) из Хайфы. На альбоме-трибьюте "Отмыкая сейф" Pola X исполняют песню "Снежные сани смерти". "Снежные сани смерти" в оригинале вышли на самом декадентском из прослушанных мною альбомов "Сейфа" – "Кувшинок бледных хоровод" 2014 года.

Вот такая удивительная и, как мне представляется, очень счастливая история группы из Палеха, знаменитой своим народным художественным творчеством провинции... Рок-группа, которая пишет хорошую музыку и интересные стихи, совершенно не комплексует по поводу места своего обитания и не лезет в шоу-бизнес. Если говорить о репертуаре, я бы сравнил "Сейф" с такими московскими коллективами, как, например, "Несчастный случай", до некоторой степени "Ногу свело" и "Мегаполис": интеллектуальная, поэтичная, в музыкальном отношении грамотная и изобретательная рок-группа. Пожелаем им еще многих славных юбилеев – вместе с участниками альбома "Отмыкая Сейф".

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 54):

1. Foxygen (USA). Follow the leader, LP Hang

2. Naked (UK/Poland). Body Mod, LP Zone

3. Yann Tiersen (France). Porz Goret, LP Eusa

4. Wolvon (Holland). Positions, LP Ease

5. Aomusic (USA). Kuimba, LP Hokulea

6. "Сейф" (Россия). "Ненадежный", LP "Круть!"

7. "Сейф" (Россия). "Вера живет одна", LP "Круть!"

8. "Сейф" (Россия). "Еще не зная, кто ты", LP "Круть!"

9. "Сейф" (Россия). "Полынь", LP "Круть!"

10. Hands Up – Excitement! (Germany). Imago, LP "Отмыкая сейф"

11. Pola X (Israel). "Снежные сани смерти", LP "Отмыкая сейф"

12. Weyes Blood (USA). Do You Need my Love, LP Front Row Seat to Earth