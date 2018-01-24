Лидер Монархической партии России отказался участвовать в выборах

Лидер Монархической партии России Антон Баков отказался от участия в президентских выборах из-за наличия у него гражданства Гамбии. Об этом он сам заявил журналистам на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Баков добавил, что в ближайшее время напишет в Центризбирком заявление о снятии кандидатуры. Он также заявил, что поддерживает кандидата в президенты от "Партии добрых дел" Екатерину Гордон.

Глава ЦИК Элла Памфилова, в свою очередь, поздравила Бакова с тем, что власти Гамбии официально признали государством провозглашенную им Романовскую империю.

Делегаты всех 45 представительств Монархической партии проголосовали за выдвижение Антона Бакова в конце декабря.

Баков несколько лет был депутатом Госдумы, а также участвовал в выборах мэра Екатеринбурга и губернатора Свердловской области. В 2011 году бизнесмен провозгласил так называемую Романовскую империю, которую объявил единственным правопреемником государства, основанного императором Петром Первым. Год спустя Баков создал Монархическую партию и призвал установить в России конституционную монархию.