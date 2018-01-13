Закончен прием документов для участия в выборах президента России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отчиталась о завершении приема документов для участия в выборах президента России, назначенных на 18 марта. Уведомления поступили от 24 политических партий и 46 самовыдвиженцев, однако большинству из них отказали в Центризбиркоме.

Шансы попасть в бюллетень на выборах сохраняют 16 кандидатов. Официально зарегистрированы пока только лидер ЛДПР Владимир Жириновский и директор подмосковного "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин, который идет на выборы от КПРФ. В субботу он провел встречу со своими доверенными лицами.

Подписи для участия выборах собирают кандидаты от 12 политических партий. В числе таких кандидатов – телеведущая Ксения Собчак, основатель "Яблока" Григорий Явлинский, уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов и создатель "Монархической партии" Антон Баков.

Подписи собирают также двое самовыдвиженцев, в числе которых – действующий глава государства Владимир Путин. Накануне в его предвыборном штабе заявили, что необходимое по закону количество подписей – триста тысяч – уже получено, но их сбор пока прекращаться не будет.

В Центризбиркоме сообщили, что в регистрации отказано представителям трех политических партий – это "Женский Диалог", Партия малого бизнеса России и "НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ" – а также 12 самовыдвиженцам. В их числе – бизнесмен Сергей Полонский и оппозиционер Алексей Навальный, который назвал решение ЦИК незаконным и призвал к бойкоту выборов. 28 января сторонники Навального планируют провести акции протеста во многих городах.