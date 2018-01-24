Прокуратура просит приговорить Никиту Белых к 10 годам колонии

Прокурор попросил приговорить бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к 10 годам колонии строгого режима. Его обвиняют в коррупции. Сторона обвинения также потребовала оштрафовать Белых на 100 миллионов рублей и навсегда запретить ему занимать государственные должности.

Никиту Белых задержали в июне 2016 года. Его обвиняют в получении взятки. По версии следствия, за деньги экс-губернатор якобы обещал внести некие предприятия в список инвестиционных проектов области. Сам Белых отвергает все предъявленные ему обвинения и называет случившееся провокацией спецслужб.

Задержание бывшего губернатора курировал генерал ФСБ Олег Феоктистов. Он же занимался делом бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. В декабре Улюкаева приговорили к восьми годам колонии и штрафу в 130 миллионов рублей по обвинению в коррупции.

Заседания по делу Белых проходят в московском СИЗО "Матросская тишина" из-за плохого самочувствия подсудимого. Белых неоднократно жаловался на ухудшение здоровья, его дважды отправляли в тюремные больницы.