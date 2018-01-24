В Кирове главу ГИБДД подозревают в мошенничестве с КАМАЗами

Суд в Кирове в среду арестовал начальника областного управления ГИБДД Александра Плотникова. Его подозревают в мошенничестве, превышении должностных полномочий и участии в преступном сообществе. Об этом сообщает Следственный комитет Кировской области.

Плотников был задержан 22 января в своем кабинете. По версии следствия, с 2014 по 2017 год он входил в преступную группу, которая купила 279 автомобилей "КАМАЗ" по заниженной стоимости. Изменив данные об экологическом классе двигателей машин, начальник областной госавтоинспекции с сообщниками продали их. Ущерб от этих действий, как утверждается, составил порядка 837 миллионов рублей.

Под стражей находятся руководители двух компаний по торговле автомобилями. Они якобы были сообщниками Плотникова по преступной группе.

Плотников стал начальником госавтоинспекции Кировской области в 2012 году, после того, как его предшественник был задержан за получение взятки в десять тысяч рублей.