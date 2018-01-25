Кинотеатр "Пионер" показал "Смерть Сталина" без прокатного удостоверения

В московском кинотеатре "Пионер" начался показ фильма "Смерть Сталина", у которого Министерство культуры России ранее отозвало прокатное удостоверение. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода с места событий.

Администрация кинотеатра не делала перед сеансом никаких специальных объявлений. Начало показа фильма также не сопровождалось акциями протеста.

В Министерстве культуры России заявили, что проверят сообщения о показе "Смерти Сталина" без прокатного удостоверения, передает РБК. В случае, если эта информация подтвердится, будет возбуждено административное дело, подчеркнули в ведомстве.

Комедия британского режиссёра Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина" рассказывает о борьбе за власть в СССР после того, как в 1953 году генеральный секретарь умер. Изначально картина получила прокатное удостоверение, однако 23 января Министерство культуры отменило показ, объяснив это обращением "группы юристов", которые увидели в фильме признаки экстремизма и сочли, что он оскорбляет память погибших.

В ведомстве заявили, что предлагали прокатчику перенести премьеру на полгода в связи с годовщиной Сталинградской битвы. Проверить фильм на экстремизм попросили Генпрокуратуру России.