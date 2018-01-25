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В Чебоксарах суд обязал блогера удалить посты с критикой полиции

Акция против коррупции в Чебоксарах

Суд в Чебоксарах обязал местного блогера Константина Ишутова удалить восемь публикаций с критикой полиции в "Живом журнале". Иск в отношении него подало Министерство внутренних дел России, сообщает сайт "Idel.Реалии".

В своих публикациях Ишутов утверждает, что полицейские намеренно сфальсифицировали доказательства по административному делу об антикоррупционном митинге 26 марта. В МВД это сочли "унижением чести и достоинства".

Блогер не признает вину и настаивает на достоверности опубликованных им данных.

После акции 26 марта 2017 года Константина Ишутова оштрафовали по обвинению в нарушении правил проведения публичного мероприятия и неподчинении полиции.

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