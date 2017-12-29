"Мемориал" подал жалобы в ЕСПЧ от задержанных за акцию 26 марта

Юристы правозащитного центра «Мемориал» 28 и 29 декабря направили в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пять жалоб задержанных участников антикоррупционной акции 26 марта. Жалобы подали Герман Кононов, Анастасия Коржункова, Павел Макогно, Евгений Миронов и Павел Румянцев. Все они участвовали в антикоррупционной акции "Он вам не Димон".

Некоторые были задержаны за нарушение правил организации митинга. Один был признан виновным в неповиновении требованиям полиции и провел в отделении полиции два дня. Заявители не оказывали физического сопротивления полиции и выполняли их законные требования, сообщает портал ОВД-Инфо.

После составления протоколов Тверской районный суд Москвы признал задержанных виновными в нарушении административного законодательства. Во время процесса, все заявители просили вызвать в суд и опросить полицейских, которые их непосредственно задерживали. Суд отказался удовлетворить это ходатайство. Также были отклонены ходатайства об исследовании видео и фото материалов.

Тверской районный суд оштрафовал заявителей на суммы от 15 до 20 тысяч рублей каждого. Московский городской суд оставил решения в силе.

В жалобе в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявители указывают на нарушение статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод № 5 (свобода и личная неприкосновенность), 6 (справедливое судебное разбирательство), 10 (свобода выражения мнения) и 11 (свобода мирных собраний).

Несколькими днями ранее Правозащитный центр "Мемориал" направил еще несколько жалоб задержанных на акции "Он вам не Димон" в Европейский суд по правам человека.

26 марта в России прошли масштабные акции протеста, в этот день на улицы вышли, по разным данным, от 36 до 88 тысяч человек в 97 городах. В Москве задержали 1043 человек — больше, чем во время митинга на Болотной площади 6 мая 2012 года. После разгона акций 26 марта девять человек в трех городах стали фигурантами уголовных дел. Их обвинили в применении насилия к представителю власти.

7 декабря суд приговорил Дмитрия Крепкина к полутора годам колонии общего режима. Юрий Кулий, Александр Шпаков, Станислав Зимовец, Андрей Косых и Алексей Политиков — задержанные на акции 26 марта в Москве и также обвиненные в насилии в отношении представителей власти — получили реальные сроки лишения свободы от 8 месяцев до 3 лет и восьми месяцев. Кулий уже вышел на свободу.