Главу чеченского "Мемориала" Оюба Титиева оставили под арестом

Верховный суд Чечни в четверг оставил под арестом главу местного представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, которого обвиняют в хранении наркотиков.

Заседание, намеченное на 11 часов, состоялось только во второй половине дня, поскольку Титиева не доставили в суд в положенное время. Также отсутствовал один из его адвокатов, который в среду поехал на некие "следственные действия", после чего перестал выходить на связь.

По версии следствия, у Оюба Титиева нашли более 200 грамм марихуаны. Сам правозащитник настаивает, что полицейские подбросили наркотики во время обыска. Он находится под арестом с 11 января.

Глава Чечни Рамзан Кадыров несколько раз назвал Титиева наркоманом. При этом он утверждает, что ни разу не слышал о правозащитнике, пока того не арестовали.

Освободить Оюба Титиева потребовали ведущие российские и международные правозащитные организации. Они также настаивают на том, чтобы дело главы чеченского "Мемориала" расследовалось за пределами республики.