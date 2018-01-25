Главу чеченского "Мемориала" Оюба Титиева оставили под арестом

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Еще не поздно
Верховный суд Чечни в четверг оставил под арестом главу местного представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, которого обвиняют в хранении наркотиков.
Заседание, намеченное на 11 часов, состоялось только во второй половине дня, поскольку Титиева не доставили в суд в положенное время. Также отсутствовал один из его адвокатов, который в среду поехал на некие "следственные действия", после чего перестал выходить на связь.
По версии следствия, у Оюба Титиева нашли более 200 грамм марихуаны. Сам правозащитник настаивает, что полицейские подбросили наркотики во время обыска. Он находится под арестом с 11 января.
Глава Чечни Рамзан Кадыров несколько раз назвал Титиева наркоманом. При этом он утверждает, что ни разу не слышал о правозащитнике, пока того не арестовали.
Освободить Оюба Титиева потребовали ведущие российские и международные правозащитные организации. Они также настаивают на том, чтобы дело главы чеченского "Мемориала" расследовалось за пределами республики.
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