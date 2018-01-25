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Кадыров назвал осужденных по делу об убийстве Немцова невиновными

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает пятерых осужденных по делу об убийстве Бориса Немцова невиновными. Об этом он заявил в интервью сайту Dailystorm.ru, которое было опубликовано в четверг.

По словам Кадырова, он лично знает осужденных, так как они вместе воевали и "проводили спецоперацию в населенном пункте Беной". Самого Немцова чеченский лидер назвал "агентом", якобы работавшим с западными спецслужбами, и добавил, что всем пятерым не было дела до оппозиционера.

"Виноватых мы должны были искать в других местах", – отметил глава Чечни. В каких именно, он не уточнил.

Отвечая на вопрос про дело главы чеченского представительства "Мемориала" Оюба Титиева, Кадыров заявил, что никогда не слышал про правозащитника до его ареста. Кандидата в президенты России Ксению Собчак, которая в открытом письме потребовала освободить Титиева, глава Чечни назвал "глупой" и добавил, что не может освободить человека, арестованного по делу о хранении наркотиков.

Комментируя исчезновение чеченского певца Зелимхана Бакаева, Кадыров назвал "сумасшедшими" правозащитников, которые требуют его найти, и заявил, что пропавший якобы сбежал из-за семейной ссоры.

Сообщения "Новой газеты" о внесудебных казнях и преследовании геев на территории Чечни глава республики назвал "кампанией, чтобы заработать деньги".

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. В июле 2017 года бывший офицер МВД Чечни Заур Дадаев, признанный судом исполнителем убийства, был приговорен к 20 годам тюрьмы, а четверо его сообщников получили от 11 до 19 лет. Заказчик преступления до сих пор не установлен. Родные и соратники оппозиционера утверждают, что к его убийству причастны власти Чечни, в том числе глава республики Рамзан Кадыров.

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