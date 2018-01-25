Верховный суд вновь утвердил законность отказа ЦИК Навальному

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Верховный суд России в четверг отклонил кассационную жалобу Алексея Навального и в очередной признал законным отказ Центризбиркома зарегистрировать оппозиционера в качестве кандидата в президенты России. Об этом сообщает РАПСИ.
В последние недели участились сообщения о задержаниях волонтеров и обысках в помещениях штабов Навального. В четверг в Москве в полицию доставили несовершеннолетнего сторонника оппозиционера, который расклеивал агитационные листовки. Еще одного волонтера задержали в Пермском крае, но отпустили без составления протокола.
В Великом Новгороде задержали и доставили в суд координатора местного штаба Навального. На прошлой неделе на Константина Похильчука составили протокол о демонстрации нацистской символики из-за видеоролика в соцсетях.
Ранее в четверг стало известно, что координатор штаба Навального в Брянске Александр Маркин перестал выходить на связь после задержания полицейскими в среду.
После отказа ЦИК Навальный призвал своих сторонников провести "забастовку избирателей". Штабы оппозиционера, действующие в десятках городов, начали подготовку к намеченной на 28 января протестной акции.
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Ой! Как вы понимаете, это не то, что мы хотели бы вам показать.
Адрес этой странички был отослан разработчикам для анализа и исправления. Приносим извинения!
Пожалуста, используйте Поиск вверху страницы, чтобы найти больше
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