Верховный суд вновь утвердил законность отказа ЦИК Навальному

Верховный суд России в четверг отклонил кассационную жалобу Алексея Навального и в очередной признал законным отказ Центризбиркома зарегистрировать оппозиционера в качестве кандидата в президенты России. Об этом сообщает РАПСИ.

В последние недели участились сообщения о задержаниях волонтеров и обысках в помещениях штабов Навального. В четверг в Москве в полицию доставили несовершеннолетнего сторонника оппозиционера, который расклеивал агитационные листовки. Еще одного волонтера задержали в Пермском крае, но отпустили без составления протокола.

В Великом Новгороде задержали и доставили в суд координатора местного штаба Навального. На прошлой неделе на Константина Похильчука составили протокол о демонстрации нацистской символики из-за видеоролика в соцсетях.

Ранее в четверг стало известно, что координатор штаба Навального в Брянске Александр Маркин перестал выходить на связь после задержания полицейскими в среду.

После отказа ЦИК Навальный призвал своих сторонников провести "забастовку избирателей". Штабы оппозиционера, действующие в десятках городов, начали подготовку к намеченной на 28 января протестной акции.