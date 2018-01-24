В Москве задержали водителя, который вез 20 тысяч листовок Навального

В Москве полиция задержала водителя, который вез 20 тысяч листовок в штаб сторонников оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает издание "Медиазона".

Агитационные листовки были изъяты и отправлены в Следственный комитет России. Водителя задержали.

Сторонники Навального 28 января хотят провести всероссийскую акцию протеста. 24 января в нескольких городах России полиция пришла в офисы штабов Навального с обысками. В Воронеже полицейские искали листовки "порочащие честь президента Владимира Путина".

В Туле полиция изъяла агитационные листовки, посвященные акции 28 января, через десять минут после того, как их привезли в штаб Навального. Также были задержаны двое активистов.​

Во Владимире полиция не нашла агитационных листовок и изъяла принтер и наклейки компании Навального.

В Кургане и Старом Осколе активисты также пожаловались на полицейских, забравших листовки без предъявления административного протокола.

Алексей Навальный не был допущен до выборов президента из-за приговора по делу "Кировлеса". Его штабы сейчас работают как "штабы забастовки избирателей", к которой оппозиционер призвал своих сторонников.