С Навальным на улицу или с Собчак на выборы?

Незарегистрированный на президентских выборах в России кандидатом Алексей Навальный зовет оппозиционный электорат на «забастовку избирателей». Первая «акция протеста» пройдет 28 января по всей России. Нужны ли акции протеста? Или лучше пойти на выборы, даже если это "выборы" Путина?

Дискутируют член штаба Алексея Навального Николай Ляскин, член штаба Ксении Собчак Марина Литвинович, галерист и экс-политтехнолог Марат Гельман.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 26 января в 19:05

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