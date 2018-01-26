"Репортеры без границ": закрытие Russiangate – акт цензуры

Закрытие сайта Russiangate, заблокированного после публикации о директоре Федеральной службы безопасности России, является открытым и неприемлемым актом цензуры. Об этом заявил руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии "Репортеров без границ" Иоханн Бир.

В пресс-релизе организации подчеркивается, что расследовательская журналистика в российских СМИ "находится на грани исчезновения". "Этот новый удар по ней становится предупреждением тем немногочисленным редакциям, которые продолжают, несмотря ни на что, расследовать коррупцию и другие темы, имеющие общественный интерес", – отметил Иоханн Бир.

В среду главный редактор сайта Russiangate Александрина Елагина сообщила о своем увольнении и закрытии издания. По ее словам, решение о закрытии проекта приняли его инвесторы, имена которых не называются. Елагина рассказала в эфире "Эха Москвы", что у Russiangate была договоренность с инвесторами, согласно которой в издании не печатались статьи о Русской православной церкви, президенте России Владимире Путине и его окружении.

24 января сайт Russiangate заблокировали через три часа после публикации расследования о недвижимости главы Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова. В публикации рассказывается, что Бортников и его заместитель Сергей Смирнов не задекларировали недвижимость в Сестрорецке. В расследовании утверждается, что Росреестр намеренно скрыл владельцев домов в элитном поселке.