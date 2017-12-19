Адвокаты Улюкаева обжаловали вынесенный ему приговор

Адвокаты бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева обжаловали вынесенный ему приговор. Жалоба подана в Замоскворецкий суд Москвы. Когда она будет рассмотрена, пока неизвестно.

15 декабря Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей. Экс-министр был признан виновным в получении взятки в размере двух миллионов долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина.

Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года у офиса "Роснефти". По версии следствия, бывший чиновник требовал от Сечина взятку за положительное заключение на покупку акций "Башнефти".

Улюкаев не признает вину и обвиняет Сечина и ФСБ в провокации. В настоящее время экс-министр содержится в следственном изоляторе. Накануне Улюкаев попросил правозащитников передать ему в СИЗО теплую одежду и деньги.