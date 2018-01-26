Кинотеатр "Пионер" прекратил показ фильма "Смерть Сталина"

Московский кинотеатр "Пионер" объявил о прекращении показа картины "Смерть Сталина", у которого Министерство культуры России отобрало прокатное удостоверение. Деньги за билеты на фильм кинотеатр пообещал вернуть.

Комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина" рассказывает о борьбе за власть в СССР после того, генеральный секретарь умер в 1953 году. За два дня до премьеры Министерство культуры отозвало ранее выданное прокатное удостоверение. Это решение объяснили обращением "группы юристов", которые увидели в фильме признаки экстремизма.

В четверг, 26 января, кинотеатр "Пионер" провел два показа "Смерти Сталина". После этого Минкульт пообещал проверить сообщения о показе фильма без прокатного удостоверения. В пятницу в кинотеатр пришла полиция в сопровождении людей в штатском.