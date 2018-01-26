В Москве полиция пришла в кинотеатр, показавший "Смерть Сталина"

В Москве сотрудники полиции и люди в штатском пришли в кинотеатр "Пионер", в котором накануне показали фильм "Смерть Сталина", запрещенный к прокату Министерством культуры России. Об этом у себя в твиттере сообщила корреспондент агентства AFP.

Причину своего визита полицейские не назвали. О каких-либо следственных действиях или задержаниях пока не сообщается.

Накануне в Министерстве культуры заявили, что проверят сообщения о показе "Смерти Сталина" без прокатного удостоверения. В случае, если эта информация подтвердится, будет возбуждено административное дело, подчеркнули в ведомстве.

Комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина" рассказывает о борьбе за власть в СССР после того, как в 1953 году генеральный секретарь умер. Изначально картина получила прокатное удостоверение, однако 23 января Министерство культуры отменило показ, объяснив это обращением "группы юристов", которые увидели в фильме признаки экстремизма и сочли, что он оскорбляет память погибших.

В ведомстве заявили, что предлагали прокатчику перенести премьеру на полгода в связи с годовщиной Сталинградской битвы. Проверить фильм на экстремизм попросили Генпрокуратуру России.