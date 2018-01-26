Брат Алексея Навального пожаловался на условия содержания в колонии

Олег Навальный, брат оппозиционного политика Алексея Навального, написал жалобу на заместителя начальника Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области Василия Михайленко. По словам Навального, Михайленко отдавал приказы об ужесточении условий его содержания.

Как утверждает Олег Навальный, по приказу замначальника ФСИН в его камере табурет и тумбочку поставили в разные углы и прибили к полу. Также сотрудники колонии залили бетоном розетку, забрали стол и пишущие принадлежности, оставили только две книги. По словам Олега Навального, ему поступают угрозы, что вместо встреч с родственниками, его отправят в штрафной изолятор.

Представители Навального отправили текст жалобы в Следственный комитет, Федеральную службу безопасности, Федеральную службу исполнения наказаний и Общественную наблюдательную комиссию.

В декабре 2014 года братьев Навальных признали виновными в хищениях в особо крупном размере средств компании "Ив Роше". Навальные отрицают вину.

Олег Навальный отбывает наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы. Российский суд ранее отказывал ему в условно-досрочном освобождении и смягчении наказания. ФСИН несколько раз требовала отправить Алексея Навального в колонию, но суд отклонял просьбы.