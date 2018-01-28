Гейтс пожертвовал 40 млн долларов на выведение "идеальной коровы"

Американский предприниматель Билл Гейтс пожертвовал 40 миллионов долларов на создание идеальной и продуктивной коровы. Как сообщает издание Business Insider, деньги были переданы организации GALVmed, занимающейся генетическими исследованиями.

По словам Гейтса, новая корова сможет давать столько же молока, сколько и обычная, однако будет лучше переносить жару. Новый вид коров поможет повысить уровень жизни в самых бедных регионах планеты. Благодаря генетическим изменениям животное станет более продуктивным, считает предприниматель.

Билл Гейтс является основателем крупнейшего в мире Благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтс. Предприниматель неоднократно жертвовал свои личные средства на борьбу с заболеваниями, разработку вакцин и улучшение жизни в беднейших регионах планеты.